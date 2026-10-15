Deux Rendez-vous Emploi Express dans le Suroît la semaine prochaine

Les chercheurs d'emplois de la région du Suroît sont conviés, les 20 et 21 octobre prochains à Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion dans le cadre du Rendez-vous Emploi Express. L'événement se tiendra dans huit villes de la Montérégie et de l'Estrie la semaine prochaine.

Ce sera une occasion simple et efficace de rencontrer directement des employeurs de la région, de découvrir leurs postes disponibles et de leur remettre en mains propres un curriculum vitae.

Le 20 octobre prochain, les participants seront attendus au bureau de Services Québec situé au 63 A, rue Champlain, bureau 110, à Salaberry-de-Valleyfield. Les employeurs ayant confirmé leurs présences sont: C.A.T., Meloche, CBCo, Centre Valleyfield, Cemfort, Canadian Tire et CEZinc. Ils proposent une trentaine de postes aux intéressés.

Le 21 octobre, c'est au bureau de Services Québec de Vaudreuil-Dorion, sis au 430 boulevard Harwood, bureau 4, que les personnes en quête de meilleures conditions professionnelles seront attendues. Sur place, CBCo, St-Hubert, CEZinc et Cogir résidences offriront 28 opportunités aux personnes intéressées.

Comment participer?

Pas besoin de s'inscrire pour prendre part à l'un ou l'autre des rendez-vous cités ci-haut. Il suffit de se présenter sur place pendant les heures d'ouverture, soit de 11 h 30 à 16 h, pour rencontrer les entreprises participantes. Il est recommandé d'arborer son plus beau sourire et d'avoir son CV en main.

Il est important d'arriver bien préparé à un salon de l'emploi, c'est mettre toutes les chances de son côté. Une bonne préparation permet de faire bonne impression, de capter l’attention des employeurs et de saisir les meilleures opportunités.