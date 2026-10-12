Journée nationale de l'érable
L'Érablière St-Henri de Ste-Marthe ouvre ses portes le 18 octobre
Le dimanche 18 octobre, de 10 h à 15 h, l’érablière St-Henri, située au 960, chemin St-Henri à Sainte-Marthe, ouvrira ses portes à l’occasion de la Journée nationale de l’érable. Il s’agira d’une occasion unique pour les consommateurs de sortir du cadre printanier traditionnel pour découvrir les dessous de la production du sirop d’érable à travers une variété d’activités éducatives et familiales.
« La Journée nationale de l’érable, c’est une célébration de notre or blond, mais également un hommage au travail de 13 500 hommes et femmes qui œuvrent avec passion pour perpétuer notre histoire et nous offrir un produit emblématique au goût unique. J’encourage les citoyens à en apprendre davantage sur notre métier et les nombreux bienfaits de l’érable sur la santé et l’environnement », mentionne Jean-François Touchette, président des Producteurs et productrices acéricoles de Montérégie-Ouest.
Partout au Québec, dans les douze régions acéricoles, les acériculteurs et acéricultrices seront heureux d’accueillir les visiteurs. Il est possible de consulter la liste des érablières participantes sur le site Web Érable d’ici.
D’autre part, la Journée nationale de l’érable est une invitation à soutenir les entreprises acéricoles qui font vivre nos communautés en valorisant durablement nos forêts. « Profitons de cette journée pour remercier nos 264 entreprises acéricoles en Montérégie-Ouest en achetant un produit d’érable et en essayant, pourquoi pas, une nouvelle recette qui marie l’érable aux délicieuses saveurs automnales », conclut monsieur Touchette.
Au printemps dernier, les entreprises de Montérégie-Ouest, avec leurs 1,5 million d’entailles, ont produit 7,7 millions de livres de sirop d’érable, d’une valeur de 27,2 millions de dollars. Le site Internet Érable du Québec est la destination pour les épicuriens qui souhaitent cuisiner l'érable au quotidien.
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