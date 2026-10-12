Le lundi 12 octobre
Ouvert ou fermé pour l'Action de Grâce?
En ce lundi 12 octobre, jour de repos, beaucoup de Québécois sont à la maison à profiter d'une longue fin de semaine de trois jours. Par contre, quelques endroits et services seront fermés à l'occasion de ce jour de congé.
Toutefois, contrairement aux autres jours fériés au calendrier, la majorité des magasins et épiceries seront ouverts, mais il est toujours préférable de s'informer avant de se déplacer.
Voici une liste exhaustive de ce qui devrait être ouvert ou fermé.
Ouvert
- Restaurants;
- Les épiceries;
- Les succursales de la SQDC;
- Les centres commerciaux;
- Les petits commerces ;
- Les dépanneurs
- Les succursales de la SAQ dans les marchés publics et les SAQ Express
- Les pharmacies;
- Les écocentres ;
- Les installations sportives et culturelles peuvent avoir un horaire varié selon la municipalité. Appelez avant de vous déplacer.
- Les stations-service ;
- Et les salles de cinéma.
Au niveau des services de santé, l'urgence des hôpitaux Anna-Laberge de Châteauguay et de l'Hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, seront ouverts. Quant aux CLSC, celui de Salaberry-de-Valleyfield offrira des services de 8 h à 16 h à la réception, à la clinique ambulatoire de soins infirmiers et aux services psychosociaux. Le centre de prélèvement sera fermé, tout comme le CLSC de Beauharnois.
Dans Vaudreuil-Soulanges, les CLSC de Rigaud et Saint-Polycarpe seront fermés, mais le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Dorion sera accessible de 8 h à 16 h. La réception, la clinique ambulatoire de soins infirmiers et les services psycosociaux seront ouverts, mais le centre de prélèvement sera fermé.
Fermé
- Les banques;
- Les bureaux gouvernementaux;
- Les bureaux municipaux;
- Postes Canada;
- Et certains services de transport en commun ont des horaires modifiés.
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