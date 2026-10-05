Victoire de 6 à 5
Les Braves résistent à la remontée des Panthères
Les Campivallensiens se sont forgé une avance de trois buts avant de finalement l’emporter 6 à 5 dans un duel offensif haut en intensité
Les Braves de Valleyfield disputaient vendredi soir leur seul match de la fin de semaine, alors qu’ils recevaient la visite des Panthères de Saint-Jérôme. Les protégés de Logan Nutbrown ont connu un départ en force, se forgeant une avance de trois buts avant de devoir résister à une remontée des visiteurs pour finalement signer une victoire de 6 à 5.
Les Braves ont rapidement pris les choses en main en première période. Samuel Fréchette (4) a d’abord ouvert la marque à l’aide d’un tir de loin qui a trouvé le fond du filet. Léo Brodeur (2) a ensuite doublé l’avance des siens avec un tir précis qui a pris le gardien Zacary Houle en défaut lors de son déplacement.
Quelques instants plus tard, Xavier Bourdages (3) a profité d’un retour de lancer pour porter la marque à 3 à 0 en faveur des Campivallensiens.
Les Panthères ont toutefois réduit l’écart avant la fin du premier engagement, Yohann Lamoureux inscrivant son premier de trois buts dans la rencontre.
Les Braves ont connu un léger ralentissement au deuxième tiers, permettant à Saint-Jérôme de revenir dans le match avec deux buts. Alors que le rythme de la rencontre semblait leur échapper, Marc-Alan Jr. Aurojo a redonné l’avance aux siens à 17:47, profitant à son tour d’un retour de lancer qu’il n’avait plus qu’à déposer derrière le gardien des Panthères.
Avec une avance de 4 à 3 après 40 minutes, les Braves ont entrepris le dernier engagement avec l’intention de reprendre le contrôle du match. À 9 :30, Samuel Roy (3) a fait mouche avec un tir des poignets décoché sans avertissement, procurant une priorité de deux buts aux Campivallensiens.
Les visiteurs n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Deux minutes plus tard, Yohann Lamoureux s’est littéralement jeté sur le disque pour le harponner derrière le gardien des Braves, Benjamin Pilon, qui était étendu de tout son long sur la glace.
Avec moins de deux minutes à jouer, Noah Cziment a vu son tir être dévié par un joueur adverse avant de terminer sa course derrière le gardien, portant la marque à 6 à 4.
Les Panthères ont immédiatement répliqué et, seulement 25 secondes plus tard, l’écart était de nouveau réduit à un seul but. Les Braves ont néanmoins tenu bon jusqu’à la sirène finale pour récolter une victoire de 6 à 5 dans un match où l’offensive et l’intensité étaient au rendez-vous.
Les spectateurs présents ont ainsi eu droit à tout un duel, les deux formations refusant de céder jusqu’aux dernières secondes.
Les Braves profiteront maintenant d’un peu de repos avant de reprendre l’action jeudi prochain face au Collège Français. Cette rencontre marquera le début d’une nouvelle séquence exigeante de trois matchs en quatre jours pour les Campivallensiens.
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