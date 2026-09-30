Un évènement inédit autour du textile circulaire à Coteau-du-Lac

Du lundi 5 au samedi 10 octobre prochains, le Pavillon Wilson à Coteau-du-Lac accueille le tout premier événement québécois du textile circulaire, un événement ouvert à tous, porté par le Comité 21 Québec et financé par le gouvernement du Québec dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement durable et qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Pendant cinq jours, designers, entreprises, friperies, municipalités, étudiants et grand public sont invités à se retrouver pour échanger, apprendre et créer ensemble les conditions d'une filière textile véritablement circulaire au Québec.

Face à l'urgence environnementale que représente l'industrie du textile, cet événement offre une réponse concrète et rassembleuse. Il démontre la faisabilité technique, économique et esthétique de la revalorisation des surplus textiles, loin des discours et proche du terrain.

« Le textile circulaire, ça se construit ensemble. Chaque acteur est un maillon essentiel du système, et il manquait jusqu'ici un espace neutre pour que ces maillons se connectent vraiment. C'est exactement ce que nous créons», précise Marykate Bouchard Forbes, gestionnaire du projet Textile Circulaire, Comité 21 Québec.

Au programme : un parcours immersif pour passer du jetable à l’action, des conférences animées par des experts de la filière, des ateliers pratiques de couture et de redesign, ainsi qu'un marché de créateurs locaux engagés dans une démarche circulaire. L"événement est conçu pour favoriser les rencontres et les mises en relation concrètes entre acteurs qui, trop souvent, évoluent en silos. L'inscription est ouverte à tous les publics. Les détails du programme et le lien d'inscription sont disponibles sur site web du Comité 21 Québec.

« La transition vers une économie circulaire repose sur la capacité des différents acteurs à se mobiliser autour d'une vision commune. En soutenant le projet En mode ETC par l'entremise du programme Action-Climat Québec, le FAQDD est fier de contribuer à la création d'un espace de collaboration qui favorise l'émergence de solutions concrètes pour faire progresser la circularité du secteur textile au Québec », termine Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action québécois pour le développement durable.