Valoriser le commerce de proximité dans la région
Vaudreuil-Soulanges est en voie de devenir une région 100 % équitable
Il ne reste que quelques étapes à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour devenir la première région au Canada à obtenir le titre de Région équitable établi par Fairtrade Canada ? Portée par une volonté commune des 23 municipalités de la région, cette démarche a pour objectif de mettre en avant les petites et moyennes entreprises présentes sur le territoire.
Propulsé par Développement économique Vaudreuil-Soulanges (DEV), il faut encore répertorier un certain nombre de commerces, cafés et restaurants qui offrent eux aussi des produits certifiés équitables. Pour obtenir la fameuse désignation, DEV doit également recueillir des lettres de soutien d’organisations et d'employeurs de la région.
Selon les instances régionales, deux des trois cibles ont déjà été atteintes.
Le commerce équitable contribue à l’achat local même au-delà des frontières de Vaudreuil-Soulanges. Le but de Fairtrade Canada est de mettre de l'avant ces initiatives dans une volonté de soutenir les producteurs, les entreprises et les communautés, tout en favorisant une économie plus juste et responsable.
Pour en savoir plus sur la démarche en question, la MRC et DEV invitent la population et les commerçants à venir en discuter avec les responsables du mouvement ce samedi 3 octobre entre 12 h et 16 h, devant la boutique Pure Art et le Café de l’Anse, au 132, chemin de l’Anse à Vaudreuil. — Dorion.
Ce sera également l’occasion de souligner les PME qui choisissent de mettre des produits équitables sur leurs tablettes et dans leurs menus et qui contribuent, à leur façon, à faire une différence.
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