Promenade du Marché de Salaberry-de-Valleyfield

La première saison de la rue piétonne du centre-ville historique de Salaberry-de-Valleyfield, la Promenade du Marché, s’est conclue le 13 septembre dernier au terme d’un été marqué par une programmation diversifiée. Dès le 4 juin, les citoyens et les visiteurs ont pu profiter autrement du centre-ville puisque la rue du Marché, entre les rues Saint-Thomas et Nicholson, a accueilli une quarantaine d’activités gratuites.

La soirée d’ouverture du 4 juin a d'ailleurs réuni plus de 150 personnes ! Un grand rassemblement familial est aussi venu clore cette première saison le 12 septembre dernier alors que près de 400 personnes ont participé aux activités et ateliers organisés par la Ville.

En somme la Ville brosse un bilan positif de cette première expérience de piétonnisation. En plus de permettre aux travailleurs et résidents du secteur de profiter des aménagements pour casser la croûte, la rue a accueilli une variété d’activités complètement accessible.

En tout, on parle de dix séances de yoga en plein air, cinq séances de cardio-boxe, quatre cours extérieurs de danse country, quatre soirées-spectacles et plus encore.

Demander l'opinion de la population

Cette première édition ayant officiellement pris fin, la Ville souhaite recueillir l’opinion de la population sur son expérience de la Promenade du Marché. Un sondage est accessible dès maintenant, et ce jusqu’au 15 octobre, afin de recueillir les commentaires, les impressions et les suggestions des citoyens et des visiteurs.

La municipalité désire connaître les différentes raisons pour lesquelles les citoyens se sont déplacés sur le site ou au contraire ce qui les aurait attirés. Ce sondage permettra également de mesurer la fréquence des visites, le niveau d’appréciation de l’aménagement et de la programmation, le taux de participation ainsi que les activités ou améliorations souhaitées pour une prochaine édition si le projet est reconduit.

Les citoyens qui désirent participer au sondage peuvent le faire en ligne dès maintenant, et ce jusqu’au 15 octobre, 16 heures, au site web de la municipalité.