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Affaires

Pour soutenir les entreprises face aux tarifs américain

Déploiement d'un programme d'aide aux PME dans Beauharnois-Salaberry

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Photo: Archives Néomédia

À compter du jeudi 24 septembre, la MRC de Beauharnois-Salaberry rend disponible son programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) pour répondre aux incertitudes générées par la guerre tarifaire avec les États-Unis. Financée par le gouvernement du Québec et administrée localement par la MRC, cette mesure temporaire s'adresse aux PME du territoire touchées par les droits de douane américains. 

Le PAUPME vise à consolider la liquidité et le fonds de roulement des entrepreneurs afin d'assurer le maintien de leurs activités et de les accompagner dans l'adaptation de leur modèle d'affaires face aux réalités commerciales actuelles.

Adapter le soutien financer octroyé

Ce programme offre un soutien financier sur mesure, adapté aux besoins de liquidités des entreprises, en proposant un prêt pouvant couvrir jusqu'à 75 % des besoins évalués sur une période maximale de 12 mois, et ce, jusqu'à concurrence de 150 000 $ par demandeur.

Conçu pour soutenir les entrepreneurs en toute souplesse, le financement s'accompagne de conditions particulièrement avantageuses, dont un taux d'intérêt de 0 % pour les 12 premiers mois, qui passe ensuite à 3,86 %. 

De plus, les modalités de remboursement offrent une réelle flexibilité grâce à un délai de 12 mois pour le remboursement du capital, suivi d'une période d'amortissement pouvant s'échelonner sur une durée maximale de 60 mois.

Principaux critères d'admissibilité

Pour bénéficier du soutien, les PME et les entreprises d'économie sociale ayant des activités marchandes doivent être inscrites au Registre des entreprises du Québec (REQ) depuis au moins 2 ans et avoir leur siège social au Québec. Il doivent également avoir généré un chiffre d'affaires situé entre 200 000 $ et 2 millions de dollars lors du dernier exercice financier.

Pour obtenir l'aide, les entreprises à but lucratif doivent démontrer qu'au moins 25 % du chiffre d'affaires de 2024 provenait directement ou indirectement des exportations vers les États-Unis. Ils sont d'autant plus tenu de déjà subir ou d'anticiper une baisse d'au moins 20 % du chiffre d'affaires en raison des tarifs américains.

Finalement, les bénéficiaires doivent s'engager à déposer une planification des actions d'adaptation au cours des 12 mois suivant l'octroi de l'aide.

Soumettre un projet

Les entrepreneurs intéressés par ce programme, ou ceux qui souhaitent en savoir davantage, sont invités à communiquer dès maintenant avec les conseillers en financement de la MRC, soit par téléphone au 450 373-2214 ou par courriel à l’adresse infoaebhs@mrcbhs.ca. 

L'analyse des demandes se fait sur une base continue, selon la disponibilité des enveloppes budgétaires.

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