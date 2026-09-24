Débat électoral avec les candidats de Beauharnois
Au Cégep de Valleyfield, on parle de politique
Dans le cadre de la campagne électorale provinciale, le Cégep de Valleyfield organise un débat politique réunissant les candidats des principaux partis dans la circonscription de Beauharnois. L’événement se tiendra à la salle Albert-Dumouchel, le mercredi 30 septembre, dès 16 h 15.
Cette activité vise principalement à permettre aux étudiant(e)s de mieux connaître les plateformes électorales des différents partis en lice, de même que les idées, les priorités et les engagements des candidats du comté. La communauté collégiale, ainsi que la population régionale, sont également invitées à assister à l’événement.
Mettre les projecteurs sur les enjeux des étudiants
Pour placer leurs préoccupations au cœur des échanges, les étudiants des cours Initiation à la vie politique et Enjeux et actualités politiques, de la classe de Fodé Moussa Keita, ont eux-mêmes préparé les questions qui seront soumises aux candidats, lors du débat.
La formule retenue pour l’occasion est celle d’un débat de nature indirecte, ouvert au public, mais dont la majeure partie de la période de questions sera réservée aux étudiants et aux étudiantes.
Fort de son expérience à l’animation des débats des années précédentes, c'est Guillaume Robidoux, enseignant au département de Langues et littérature du Cégep de Valleyfield, qui assurera la modération de la discussion.
Quels candidats seront présents ?
Notons que les cinq candidats des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale ont été invités, mais voici ceux qui ont confirmé leur présence au moment d'écrire ces lignes : Charles Royer Tremblay du Parti libéral du Québec, Alexandre Daneau du Parti québécois et Claude Reid, le candidat sortant de la Coalition Avenir Québec.
Angélika Homère, du Parti conservateur du Québec, et Virginie Hockers, de Québec solidaire, n'ont quant à elles pas encore affirmé qu'elles seraient de l'échange.
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