Un signaleur routier blessé à Salaberry-de-Valleyfield

Un signaleur qui était affecté à la circulation aux abords d’un chantier qui prenait place sur la rue Champlain à Salaberry-de-Valleyfield a dû être transporté au centre hospitalier après avoir subi des blessures mineures à un pied.

L’incident s’est produit le mardi 22 septembre à 10 h 30 à l’angle des rues Champlain et Académie. « Selon nos informations, un automobiliste aurait roulé sur le pied de l’homme. Il s’agit d’un malencontreux accident. Le travailleur a été transporté vers un centre hospitalier pour soigner des blessures mineures», indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp.