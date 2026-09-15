Trouve ta cause!
Un premier Salon régional du bénévolat dans Vaudreuil-Soulanges
Les gens de Vaudreuil-Soulanges ayant envie de s'impliquer davantage dans le bien-être de leur communauté sont invités au Salon régional du bénévolat intitulé « Trouve ta cause ! », organisé par le Centre d’action bénévole L’Actuel, en collaboration avec le Centre d’action bénévole Soulanges.
L’événement qui se tiendra le vendredi 6 novembre, de 10 h à 16 h, au Centre communautaire Wilson de Coteau-du-Lac a pour objectif de mettre en contact des organismes du territoire et les citoyens intéressés à donner du temps pour une ou plusieurs causes.
Ainsi, de nombreux organismes de Vaudreuil-Soulanges seront réunis au même endroit afin de faire découvrir leurs missions et les nombreuses façons de s’impliquer dans la région.
Trouver sa place, peu importe son profil
Que vous ayez quelques heures à offrir, une expertise à partager ou l’envie de vous engager plus régulièrement, le salon permettra de rencontrer directement les organismes et de découvrir des occasions de bénévolat qui correspondent à vos intérêts, valeurs, talents et disponibilités. Étudiants, travailleurs, retraités, nouveaux arrivants ou citoyens curieux : il y a une cause pour tout le monde.
Une attention particulière sera aussi portée à la relève bénévole. Des navettes permettront à des jeunes des écoles secondaires de la région de participer au Salon, de rencontrer les organismes et de découvrir comment ils peuvent, eux aussi, contribuer.
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