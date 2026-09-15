Le CALACS La Vigie invite la population à se mobiliser

À l’occasion de la 45ᵉ Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes, le CALACS La Vigie et ses partenaires invitent la population à participer à une activité organisée le 18 septembre dans le cadre de la campagne nationale « Sans entrave(s) », lancée par le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).

En participant à cette campagne nationale, les organismes communautaires pour femmes de la région souhaitent rappeler que les survivantes ne devraient jamais avoir à franchir de nouveaux obstacles pour accéder au soutien dont elles ont besoin.

Se mobiliser pour mieux sensibiliser

Le comité organise une activité afin de sensibiliser la population, de favoriser les échanges et de rappeler l’importance d’un soutien accessible, humain et sans obstacle. Les personnes interpellées sont conviées au parc Salaberry à Salaberry-de-Valleyfield, en face du palais de justice, le 18 septembre de 11 h 45 à 13 h.

L’activité débutera par une conférence de presse au centre du parc. Un parcours identifiant les entraves subies par les femmes ayant un vécu de violence sexuelle sera proposé aux gens sur place. Des pistes de solutions possibles seront également étudiées.

À la suite du parcours, la communauté pourra entendre Annick Charette parler de ses propres entraves dans tout le processus judiciaire. Rappelons qu'elle s'était associée aux « Courageuses » dans le cadre du procès très médiatisé de Gilbert Rozon. Mme Charette sera également disponible pour répondre au public.

Soutenir sans entrave(s).

Chaque jour, le CALACS La Vigie et ses partenaires accompagnent des personnes survivantes de violences sexuelles et constatent les nombreux obstacles qui compliquent encore leur parcours.

La campagne « Sans entrave(s) » rappelle que ces obstacles ne sont pas une fatalité et qu’il est possible, collectivement, de construire une société où les survivantes peuvent accéder au soutien dont elles ont besoin, sans jugement, sans barrières inutiles et sans avoir à se battre contre le système.

Le CALACS La Vigie et ses partenaires invitent l’ensemble de la population à participer à l’activité organisée le 18 septembre et à contribuer, par sa présence, à faire avancer cette mobilisation.