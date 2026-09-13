Les Grands Prix de la CNESST: l'opportunité de souligner vos bons coups

Les petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que les organismes publics du Québec sont invités à soumettre leur candidature au concours des Grands Prix de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Cette année, toujours plus de personnes et d’organisations d’ici, qui se distinguent par leurs actions concrètes pour améliorer la santé, la sécurité et le mieux-être dans leur milieu de travail, pourront briller grâce à l’ouverture de deux catégories au dépôt de candidatures : Innovation et Promotion de la santé.

La catégorie Innovation reconnaît les réalisations tangibles et novatrices qui visent la prévention, la réduction ou l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

La catégorie Promotion de la santé souligne, quant à elle, les initiatives favorisant l’adoption de saines habitudes de vie en milieu de travail et influençant positivement la santé physique et psychologique des travailleurs.

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La période de recrutement se déroule du 8 septembre au 22 novembre 2026 En participant au concours, votre organisation pourrait se voir décerner un prix régional Innovation ou Promotion de la santé en 2027, puis se retrouver dans la course aux prix nationaux du concours. Ces derniers seront remis lors de la Cérémonie nationale des Grands Prix de la CNESST, qui aura lieu à Québec, au printemps 2028.

La prévention, une démarche gagnante

Participer au concours des Grands Prix de la CNESST, c’est mettre en valeur un projet porteur qui contribue à éliminer les risques d’accident ou à faire la promotion de saines habitudes de vie, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. C’est aussi l’occasion de faire rayonner son organisation à l’échelle du Québec et de souligner le travail de celles et ceux qui contribuent à bâtir des milieux de travail exemplaires. En plus de renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance au sein des équipes, cette reconnaissance de la CNESST peut représenter un levier précieux pour attirer, mobiliser et fidéliser le personnel. Pour plus de détails en lien avec les catégories Innovation et Promotion de la santé, visitez grandsprixcnesst.com.