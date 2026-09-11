Portrait d'une athlète de Vaudreuil-Dorion: Aurélie Essouma

Évoluant depuis peu avec le Club Alliance au Centre multisport André-Chagnon (CMAC), Aurélie Essouma s'impose comme un espoir prometteur de la région en athlétisme. Entre ses ambitions sportives et ses études au Collège Bourget, Néomédia s'est entretenu avec la jeune athlète afin d'en connaitre davantage sur son parcours.

Résidente de Vaudreuil-Dorion, la sprinteuse, spécialiste des courtes pistes, a récemment participé aux Jeux de la Légion en Saskatchewan. La compétition réunit les meilleurs athlètes cadets et juvénile de chaque province et Aurélie faisait partie de la délégation québécoise envoyée à Régina les 7, 8 et 9 août dernier.

Elle y a terminé cinquième au 100 m et au 200 m, avant de contribuer à la victoire de son équipe à l'épreuve du relais. Au-delà du sport, Aurélie décrit son expérience comme étant enrichissante sur le plan humain.

« C'était différent, c'est la première fois que j'allais aussi loin pour courir. Je pouvais voir comment les autres se préparaient pour leur compétition et, vu que je vivais avec eux sans arrêt, je me suis fait des nouveaux amis […] J'ai parlé à des gens que je ne vais probablement jamais revoir. C'était vraiment fun », témoigne la coureuse.

Développer sa passion pour la course

Après avoir essayé la natation, la danse, le ballet ou encore le tennis sans jamais réellement apprécier ce qu'elle faisait, c'est finalement à l'été 2021 qu'elle enfile ses espadrilles pour sa première pratique d'athlétisme.

« Depuis que je suis jeune, mes parents m'ont toujours encouragée à faire des activités, mais je n'ai jamais accroché. Jusqu'à un jour, mon père m'a dit : "Tu voudrais essayer l'athlétisme ?" J'étais une petite fille qui courait quand même vite, j'aime ça bouger ! », relate Aurélie Essouma.

La connexion est donc immédiate et depuis, elle n'a jamais cessé de courir. En 2024, elle a quitté son ancien club, West Island Track, pour rejoindre le Club Alliance. La proximité du CMAC avec son domicile et le mentorat d'un entraîneur ayant déjà pris part aux JO ont évidemment joué un rôle déterminant dans sa décision.

S'entraîner sans relâche pour courir au sommet

Aurélie court le 100 m en 12,27 secondes et le 200 m en 25,47 secondes, ses deux distances de prédilection. À terme, elle aimerait se qualifier pour les Jeux du Canada. Dans un horizon plus élargi, elle vise une présence aux Jeux olympiques. Même si elle sait qu'elle devra redoubler d'efforts pour y parvenir, il s'agit d'une perspective plus palpitante que stressante : « J'estime être disciplinée et déterminée, je pense que c'est ça le plus important. Il faut que tu le veuilles pour te rendre là. Il faut que tu continues à t'entraîner sans jamais manquer une journée. »

Consciente que la progression se fait à des rythmes différents, il ne sert à rien de comparer ses statistiques aux autres selon Essouma.

Progresser grâce à l'encadrement du club

En plus de ses séances personnelles à la maison, Aurélie s'entraîne désormais trois fois par semaine, soit les lundis et mercredis soirs ainsi que le samedi matin. « [Mon entraîneur] sait comment nous amener au niveau supérieur. Ils nous préparent des entraînements adaptés à nos épreuves et à nos objectifs », explique Aurélie.

La dimension collective du club joue également un rôle important dans sa progression : malgré le caractère individuel de l'athlétisme, elle décrit son nouveau réseau comme une véritable famille sportive.

La jeune femme vient d'ailleurs tout juste de reprendre ses entraînements. Sa prochaine compétition majeure est prévue en janvier à Sherbrooke, au début d'une saison qui s'étire habituellement jusqu'en août.