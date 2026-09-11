La Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion ajoute des cordes à son arc

La bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion a franchi une nouvelle étape importante le jeudi 10 septembre en inaugurant officiellement son studio d’enregistrement ainsi que sa nouvelle collection d'une quarantaine d'instruments de musique. Ces ressources permettront aux citoyens de développer leurs intérêts, d’expérimenter et de donner vie à leurs propres projets.

Le studio sera ajouté à même le laboratoire de création numérique du pôle municipal. D'ici l'hiver, les citoyens pourront profiter graduellement du service. Dès cet automne, deux formations sur la création de balados seront d'abord offertes à partir du 3 octobre, un groupe pour les adolescents et un autre pour les adultes, couvrant toutes les étapes de production, de l'élaboration du sujet jusqu'à l'enregistrement final. Les inscriptions ouvrent le 21 septembre.

Le studio et son fonds vert seront également testés en collaboration avec des organismes communautaires afin de peaufiner l’expérience avant son ouverture au grand public. Néomédia a eu la chance d'essayer le studio en primeur dans un format podcast et le tout est très fluide. De plus, les employés du Lab accompagnent très bien les visiteurs.

Une fois que des plages horaires seront disponibles, cet hiver, « les citoyens pourront s'initier à l'enregistrement vidéo, à la production musicale, à la création de balados ainsi qu'au montage audio et vidéo », explique Annick Lemay, chef de division bibliothèque, rappelant que Le Lab est un espace où les citoyens peuvent apprendre grâce aux technologies numériques, à la fabrication et à l'artisanat.

D'ailleurs, tout au long du 5 à 7 inaugural du studio, des employés du Lab étaient à expliquer les différentes possibilités de création aux visiteurs. « On a un employé ici qui est très bon là-dedans, mais sinon, les autres, il faut qu'ils développent cette spécialité », ajoute Mme Lemay.

Se laisser emporter par la mélodie

La collection d'instruments de musique, elle, est accessible dès maintenant. Guitars, ukulélé, percussions et instruments électroniques peuvent être empruntés gratuitement par les détenteurs d'une carte de citoyenneté de Vaudreuil-Dorion.

Les adultes peuvent emprunter jusqu'à deux instruments à la fois pour une période de quatre jours, renouvelable jusqu'à trois fois, soit pour un maximum de seize jours par emprunt. Si les enfants ne peuvent pas réserver pour eux-mêmes, leurs parents peuvent le faire en remplissant un document de responsabilité.

« On va peut-être offrir des cours autour de la musique, des choses comme ça. On a aussi des documents dans notre bibliothèque qu'on a achetés pour apprendre par soi-même à étudier la musique », conclut la chef de division bibliothèque.

Démocratiser la création sous toutes ses formes

Ces nouvelles ressources s’inscrivent dans l’évolution du rôle de la bibliothèque municipale tout en contribuant à démocratiser l’accès à des outils et à l'exploration, en partie à cause des coûts importants liés à l'acquisition d'appareils d'enregistrement et d'équipement musical.

« Depuis plusieurs années, notre bibliothèque joue pleinement son rôle de troisième lieu : un endroit où l’on se rencontre, où l’on découvre, où l’on participe. Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape et devient un quatrième lieu, un véritable laboratoire citoyen. Grâce au studio et aux instruments, le citoyen n’est plus seulement usager ou participant : il devient créateur, collaborateur, coconcepteur de sa propre démarche culturelle », souligne le maire Paul Dumoulin.

Cette initiative a été rendue possible notamment grâce à un investissement de 60 000 $, partagé à parts égales entre la Ville et le ministère de la Culture du Québec dans le cadre d'une entente de développement culturel.