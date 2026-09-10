Les entrepreneurs sont invités à profiter du Fonds Horizon cet automne

En affaires, le transfert d’entreprise ne s’improvise pas à la dernière minute. C'est dans une volonté de simplifier la relève d'une compagnie que la MRC de Beauharnois-Salaberry a mis sur pied le Fonds Horizon. L'instance municipale régionale rappelle par le fait même aux entrepreneurs du territoire qu’un accompagnement sur mesure assorti d’un soutien financier peut leur être offert.

Qu’il s’agisse d’un legs familial, d'une acquisition externe, d'une relance ou d'une récupération par des employés, le Fonds Horizon offre aux repreneurs une subvention non remboursable pouvant atteindre 5 000 $ qui leur permettra de passer à la prochaine étape.

« Peu importe le stade où en sont les réflexions ou la situation particulière dans laquelle se trouve l’entreprise, l’équipe du développement du territoire souhaite faciliter cette étape cruciale afin de soutenir les repreneurs et d'assurer la pérennité de l’économie locale », explique Jean-François Gendron, président du comité aviseur économique de la MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.

Mettre ses papiers en ordre grâce à un soutien financier sur mesure

Le transfert d'une entreprise implique de nombreuses étapes techniques et juridiques. La subvention accordée par le Fonds Horizon vise à alléger la facture des entrepreneurs en couvrant 75 % des coûts admissibles (excluant les taxes), jusqu’à concurrence de 5 000 $ par projet.

Les montants peuvent notamment servir à payer les honoraires professionnels des avocats, notaires et spécialistes en ressources humaines. Ils peuvent également financer des investissements techniques tels que l'acquisition d’équipements, de matériel, d’outillage ou de logiciels.

Enfin, ils peuvent financer des investissements techniques tels que l'acquisition d’équipements, de matériel, d’outillage ou de logiciels, et soutenir le développement de l’entreprise à travers des frais d’améliorations locatives ou des activités de marketing visant à faciliter la transition.

Être admissible au financement

Le Fonds Horizon s'adresse uniquement aux projets de relève financés par l’entremise du Fonds local d’investissement (FLI), du Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC ou du Fonds Rio Tinto Alcan (RTA) pour un prêt remboursable maximal de 350 000 $.

Pour être admissible, la compagnie visée doit être en activité depuis plus de 5 ans sur le territoire de Beauharnois-Salaberry et présenter une santé financière solide. Dans le cas d’un rachat d’actions, le repreneur doit acquérir au moins 50 % des actions. Le promoteur doit aussi s’engager à poursuivre les activités sur le territoire pour une période minimale de deux ans.

Soumettre un projet

Les entrepreneurs intéressés par le programme sont invités à communiquer avec les conseillers en financement de la MRC pour discuter de leur projet, soit par téléphone au 450 373-2214 ou par courriel à l’adresse infoaebhs@mrcbhs.ca.