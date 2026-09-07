Rappel des règles pour la conduite d’un véhicule hors route

Si l'été tire à sa fin, la saison des motoquads, autoquads et motocyclettes tout-terrain bat encore son plein, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) rappelle l’importance de faire preuve de prudence lors de la conduite de l’un ou l’autre de ces véhicules.

Une utilisation responsable des VHR permet de profiter pleinement du plein air au volant, tout en réduisant les risques d’accident. La sécurité repose d’abord et avant tout sur le respect d’une série de règles qui concernent aussi bien les propriétaires que les utilisateurs et passagers.

Notons que ce type de véhicules présente un risque accru pour les enfants, lesquels sont plus vulnérables aux blessures graves en cas d’éjection ou de renversement. Ainsi, pour circuler sur un sentier, une route, une terre publique ou une terre privée appartenant à une municipalité, seules les personnes âgées d’au moins 16 ans et titulaires d’un permis de conduire sont autorisées à être au volant.

De plus les conducteurs âgés de 16 à 17 ans doivent posséder un certificat de formation supplémentaire délivré par la Fédération québécoise des clubs quads ou la Fédération québécoise des motos hors route.

Il existe cependant des exceptions : la conduite des VHR de type côte à côte est limitée aux 18 ans et plus. Sur les terrains privés, les personnes âgées de moins de 18 ans qui n’ont pas de permis de conduire et de certificat de formation peuvent être aux commandes d’un VHR seulement si la personne qui en a la garde légale l’autorise à pratiquer cette activité et si le mineur circule à une distance raisonnable d'un majeur pouvant lui porter

rapidement secours.

Exigences et conditions d'utilisation

Le port d’un casque certifié et d’un équipement de protection complet est obligatoire et le transport de passagers est permis uniquement si le véhicule est conçu ou adapté conformément à cette fin.

La vitesse maximale pour circuler en VTT est de 50 km/h, mais il est recommandé d’adapter la conduite aux conditions du terrain et au niveau d’expérience du conducteur et des passagers. Comme au volant d'une voiture, la conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues est strictement interdite.

Enfin, sont également prohibés toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la vie des personnes.

Causes des décès en véhicules hors route

La plupart des accidents mortels en véhicule hors route, que ce soit sur les sentiers ou hors sentier, sont généralement le résultat de facteurs humains tels que la consommation d’alcool ou de drogue, les comportements téméraires, l’inattention ou encore les excès de vitesse.

Chaque année, on compte en moyenne une cinquantaine de décès liés à la conduite d’un véhicule hors route. En plus de ceux-ci, environ 900 personnes sont hospitalisées chaque année selon des données comptabilisées de 2011 à 2021 par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).