Une conférence à ne pas manquer pour les entrepreneurs de la région

Le 1er octobre prochain, DEV Vaudreuil-Soulanges invite les entrepreneurs intéressés à participer à la conférence Comment fabriquer des équipes fières, performantes et rentables? de Martin Delarosbil de Team Factory.



Pour assurer le bon développement d’une organisation, il faut bâtir des équipes performantes. Avoir les bons gestionnaires en place qui génèrent et maintiennent la fierté de leur équipe permet d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés, indique-t-on dans l'invitation.



C’est donc pour outiller et responsabiliser tout dirigeant d’entreprise et d’équipe que cette conférence de Team Factory a été conçue. Grâce à trois étapes simples, accessibles et qui ont faites leurs preuves, on présentera, au cours de cette activité, des concepts pragmatiques soutenues par des images parlantes en plus d’offrir un outil d’analyse rapidement applicable.



Avec une dose d’humour et de challenge, cette conférence permet de faire évoluer les participants, en les aidant à comprendre comment maximiser la performance collective pour atteindre des résultats durables. La conférence, prévue à 15 h 30, sera suivie d’un cocktail dinatoire lors duquel il sera possible de réseauter entre gens d’affaires. Le rendez-vous se tiendra Chez Maurice, situé au 1897 chemin Sainte-Angélique, à Saint-Lazare).



À qui ça s’adresse? Au coût de 80 $, la conférence s’adresse autant aux grandes qu’aux petites entreprises ainsi qu’aux travailleurs autonomes.

Qui est Martin Delarosbil?

Soudeur de métier qui démarra sa première entreprise à l’âge de 22 ans, puis, 7 entreprises plus tard son équipe et lui feront partie des 500 entreprises en plus forte croissance au Canada. Mais suite à une stratégie d’acquisition pour devenir numéro 1 dans son secteur d’activité, l’entreprise perdra 30% de ses collaborateurs. C’est à ce moment que Martin réalise une chose : À quoi sert d’avoir les meilleures stratégies d’affaire, remporter des mains si nous n’avons pas le coeur de nos employés?

Il se lança dans une aventure à travers le monde pour comprendre clairement comment fidéliser et faire performer des gens en 2025.

Après avoir formé avec son équipe près de 900 entreprises en France et au Canada, voici les secrets de leur méthode.