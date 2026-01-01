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En recrutement

Faites entendre votre voix au conseil d’administration de la CCIVS

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27 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges lance son appel de candidatures afin de pourvoir les sièges en élection à son conseil d’administration lors de l’Assemblée générale annuelle du 23 septembre 2026.

Pour être admissible, les personnes intéressées doivent respecter les critères suivants:

- Être membre en règle de la CCIVS;

- Être âgé de 18 ans ou plus et satisfaire aux critères prévus aux règlements généraux;

- Dans le cas d’une entreprise ou d’une organisation membre, être le représentant principal inscrit au dossier de la CCIVS;

- Respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts, notamment l’interdiction pour deux personnes travaillant pour le même employeur de siéger simultanément au conseil d’administration.

Comment déposer une candidature?

En téléchargeant et en remplissant le bulletin officiel de mise en candidature. Il faut obtenir l’appui de cinq membres de la CCIVS avant de signer le bulletin et en s'assurant que toutes les sections sont remplies.

La date limite pour transmettre son dossier à direction@ccivs.ca est fixée au 15 septembre 2026 à 17 h au plus tard. 

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