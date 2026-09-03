Le nouveaux bistro du pôle municipal sera géré par Krema & Co.

C'est maintenant confirmé : le petit comptoir-café qui a fait son apparition au rez-de-chaussée du pôle municipal sera occupé par Krema & Co. à compter du 15 septembre. Les citoyens du secteur, les employés de la Ville et les usagers de la gare pourront ainsi profiter de sandwichs, de soupes, de viennoiseries et plus encore.

Néomédia a rencontré Lina Cantali, propriétaire de la populaire gelateria, dans l'optique d'en apprendre davantage sur la nouvelle aventure de son entreprise. L’occasion s’est présentée à Mme Cantali il y a environ deux ans, lorsque la Ville l'a invitée à soumettre sa candidature afin d’exploiter le bistro prévu pour le pôle municipal.

Emballée par la possibilité de poursuivre le développement de son entreprise, Mme Cantali prépare donc son dossier et joint le processus de sélection au côté d'autres restaurateurs de la région de Vaudreuil-Soulanges. Après une dégustation organisée dans son commerce par les décideurs, Lina Cantali apprend finalement que sa candidature est retenue !

« Après cette journée-là, j'étais certaine que j'allais avoir le mandat parce qu'ils ont tellement aimé ce qu'ils ont consommé que j'en étais persuadée. Je ne voulais pas trop m'énerver, mais j'étais confiante », confie Mme Cantali.

Si l'aménagement du bistro a connu son lot de retards, la propriétaire indique néanmoins ne pas avoir été particulièrement préoccupée par ces délais, puisqu’elle disposait déjà d’un bail et d’un contrat pour l’exploitation du comptoir-café.

S'adapter à une nouvelle réalité

Comme l'espace au pôle municipal est plus restreint, le commerce qui y sera ne proposera pas la même formule que le point de vente principal de l'entreprise situé sur l'avenue Saint-Charles.

Par exemple, certains produits ne seront pas offerts de la même manière. Le gelato sera notamment proposé en contenants, alors que certains produits comme les blizzards et les frappés ne seront d'abord pas disponibles.

En fait, Mme Cantali explique vouloir se concentrer davantage vers les déjeuners, les collations et les repas rapides. Le nouveau bistro aura également des heures d'ouverture différentes que Krema & Co., le bistro sera ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h. Des produits de déjeuner, notamment des croissants, des toasts, des scones, des biscuits et un mélange de café propre à Krema & Co., seront bien sûr mis à la disposition des clients dès le matin.

Recruter du personnel formé

L’ouverture d’un deuxième emplacement représente toutefois un défi important sur le plan de la main-d’œuvre. Le commerce local ne compte actuellement que douze employés, dont plusieurs sont aux études et une partie de l’équipe sera affectée au nouveau bistro.

Lina Cantali souhaite notamment recruter des personnes ayant de l’expérience dans le domaine de la restauration, mais reconnaît que le recrutement demeure difficile. « Pour chaque heure de formation, je dois débourser pour trois heures de salaire : une pour la nouvelle personne, une pour moi et une pour la personne qui me remplace », conclut Lina Cantali.