Congé férié
Rappel: Ouvert ou fermé en ce jour de Fête du travail?
Ce lundi 7 septembre, une bonne partie de la population québécoise est en congé pour la fête du Travail. Comme pour tout jour férié, vous pourriez vous retrouver à vous cogner le nez à des portes closes de certaines commerces et services.
Néomédia présente la liste non exhaustive de ce qui est ouvert et ce qui est fermé :
Ouvert
- Dépanneurs et tabagies;
- Stations-service;
- Librairies;
- Restaurants;
- Établissements situés dans un centre culturel ou sportif, dans un centre hospitalier, dans une aérogare ou dans une zone touristique;
- Entreprises offrant principalement des œuvres d'art, des produits d'artisanat, des fleurs ou des produits d'horticulture, des antiquités ou de l'huile à moteur et du combustible;
- Certaines pharmacies;
- Seules les succursales de la SAQ Express seront ouvertes selon leurs heures habituelles.
Fermé
- Épiceries faisant plus de 375 m2;
- Centres commerciaux;
- Bureaux de Postes Canada (pas de livraison du courrier);
- Bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ);
- Bureaux de Passeport Canada;
- Banques/Caisses;
- Les bureaux gouvernementaux et municipaux;
- Les bibliothèques.
Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry) souhaite informer la population des modifications apportées à l’horaire des hôpitaux et des CLSC à l’occasion des célébrations de la fête du Travail.
Pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges:
|7 septembre
|CLSC de Rigaud
|Réception
|Fermé
|Clinique ambulatoire de soins infirmiers
|Fermé
|Centre de prélèvements
|Fermé
|Services psychosociaux
|Fermés
|CLSC de St-Polycarpe
|Réception
|Fermée
|Clinique ambulatoire de soins infirmiers
|Fermée
|Centre de prélèvements
|Fermé
|Services psychosociaux
|Fermés
|CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil
|Réception
|8h à 16h
|Clinique ambulatoire de soins infirmiers
|8h à 16h (fermée de midi à 13h)
|Centre de prélèvements
|Fermé
|Services psychosociaux
|8h à 16h (fermés de 12h à 13h)
Pour le territoire du Suroît :
|7 septembre
|Hôpital du Suroît
|Tous les services externes
|Fermés
|Urgence
|Ouverte
|CLSC de Salaberry-de-Valleyfield
|Réception
|8h à 16h (fermé entre midi et 13h)
|Clinique ambulatoire de soins infirmiers
|8h à 16h (fermée entre midi et 13h)
|Centre de prélèvements
|Fermé
|Services psychosociaux
|8h à 16h (fermés entre midi et 13h)
|CLSC de Beauharnois
|Réception
|Fermée
|Clinique ambulatoire de soins infirmiers
|Fermée
|Centre de prélèvements
|Fermé
|Services psychosociaux
|Fermés
Toutes les personnes aux prises avec un problème de santé ou une situation difficile peuvent en tout temps joindre le service Info-Santé en composant le 8-1-1.
Vous présentez des symptômes ou avez des questions sur la COVID-19? Si c'est le cas, il faut composer sans frais le 1 877 644-4545. Besoin d'un rendez-vous pour la vaccination? C'est possible d'en obtenir un en consultant le site quebec.ca/vaccinCOVID.
Il existe également des CLSC, des Groupes de médecine familiale (GMF), ainsi que trois GMFRéseau sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest qui acceptent la clientèle sans rendez-vous.
Consultez le Portail santé mieux-être au http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ pour en savoir davantage.
Enfin, Le Tournant offre un service d’intervention de crise et de prévention du suicide, 24 heures par jour et 7 jours par semaine en composant le 1 866 277-3553.
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