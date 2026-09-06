Rappel: Ouvert ou fermé en ce jour de Fête du travail?

Ce lundi 7 septembre, une bonne partie de la population québécoise est en congé pour la fête du Travail. Comme pour tout jour férié, vous pourriez vous retrouver à vous cogner le nez à des portes closes de certaines commerces et services.

Néomédia présente la liste non exhaustive de ce qui est ouvert et ce qui est fermé :

Ouvert

- Dépanneurs et tabagies;

- Stations-service;

- Librairies;

- Restaurants;

- Établissements situés dans un centre culturel ou sportif, dans un centre hospitalier, dans une aérogare ou dans une zone touristique;

- Entreprises offrant principalement des œuvres d'art, des produits d'artisanat, des fleurs ou des produits d'horticulture, des antiquités ou de l'huile à moteur et du combustible;

- Certaines pharmacies;

- Seules les succursales de la SAQ Express seront ouvertes selon leurs heures habituelles.

Fermé

- Épiceries faisant plus de 375 m2;

- Centres commerciaux;

- Bureaux de Postes Canada (pas de livraison du courrier);

- Bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ);

- Bureaux de Passeport Canada;

- Banques/Caisses;

- Les bureaux gouvernementaux et municipaux;

- Les bibliothèques.

Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry) souhaite informer la population des modifications apportées à l’horaire des hôpitaux et des CLSC à l’occasion des célébrations de la fête du Travail.

Pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges:

7 septembre CLSC de Rigaud Réception Fermé Clinique ambulatoire de soins infirmiers Fermé Centre de prélèvements Fermé Services psychosociaux Fermés CLSC de St-Polycarpe Réception Fermée Clinique ambulatoire de soins infirmiers Fermée Centre de prélèvements Fermé Services psychosociaux Fermés CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil Réception 8h à 16h Clinique ambulatoire de soins infirmiers 8h à 16h (fermée de midi à 13h) Centre de prélèvements Fermé Services psychosociaux 8h à 16h (fermés de 12h à 13h)

Pour le territoire du Suroît :

7 septembre Hôpital du Suroît Tous les services externes Fermés Urgence Ouverte CLSC de Salaberry-de-Valleyfield Réception 8h à 16h (fermé entre midi et 13h) Clinique ambulatoire de soins infirmiers 8h à 16h (fermée entre midi et 13h) Centre de prélèvements Fermé Services psychosociaux 8h à 16h (fermés entre midi et 13h) CLSC de Beauharnois Réception Fermée Clinique ambulatoire de soins infirmiers Fermée Centre de prélèvements Fermé Services psychosociaux Fermés

Toutes les personnes aux prises avec un problème de santé ou une situation difficile peuvent en tout temps joindre le service Info-Santé en composant le 8-1-1.

Vous présentez des symptômes ou avez des questions sur la COVID-19? Si c'est le cas, il faut composer sans frais le 1 877 644-4545. Besoin d'un rendez-vous pour la vaccination? C'est possible d'en obtenir un en consultant le site quebec.ca/vaccinCOVID.

Il existe également des CLSC, des Groupes de médecine familiale (GMF), ainsi que trois GMFRéseau sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest qui acceptent la clientèle sans rendez-vous.



Consultez le Portail santé mieux-être au http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ pour en savoir davantage.



Enfin, Le Tournant offre un service d’intervention de crise et de prévention du suicide, 24 heures par jour et 7 jours par semaine en composant le 1 866 277-3553.