Un déjeuner-formation animé par Détail Québec le 18 septembre

Le vendredi18 septembre prochain, DEV Vaudreuil-Soulanges propose aux entrepreneurs intéressés un déjeuner-formation animé par Détail Québec et intitulé Gestion de la clientèle difficile.

Celui-ci prendra place dans la salle Bas-Canada, dans les locaux de DEV Vaudreuil-Soulanges, situés au 280 boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Voici la description de cette activité:

Les situations de clientèle difficile font partie des réalités vécues dans plusieurs commerces et entreprises de proximité. Pour les propriétaires, gestionnaires et employés, il peut être difficile de savoir comment intervenir tout en maintenant un environnement respectueux, sécuritaire et professionnel.



Ce déjeuner-formation propose une approche concrète pour mieux reconnaître les comportements difficiles, prévenir l’escalade et intervenir avec assurance lorsque des situations tendues surviennent.



Au terme de cet apprentissage, les participants comprendront:

- Les différents types de comportements difficiles pouvant survenir en contexte commercial;

- Les causes fréquentes et les signaux précurseurs à surveiller;

- Les techniques de désescalade et de communication à privilégier;

- Les bonnes pratiques pour intervenir de façon sécuritaire et professionnelle;

- Les ressources et procédures à prévoir après un incident.

L'accueil aura lieu à 7 h 30 avec dégustation de café et viennoiserie et activité de réseautage. De 8 h à 11 h, la formation suivra son cours avant de laisser place de 11 h à midi à une activité de réseautage.

Les formateurs seront Mélanie Bissonnette et Laurent Dyke, deux personnes fortes de 24 ans d’expérience dans des domaines pertinents.

