CNESST: Priorisons la prévention sur les chantiers de construction

En cette période estivale, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler aux employeurs et aux travailleuses et travailleurs de la construction l’importance de redoubler de vigilance afin de prévenir les lésions professionnelles et d’assurer des milieux de travail sains et sécuritaires.

Démarche de prévention : la clé pour des chantiers sécuritaires

La prise en charge de la santé et de la sécurité s’effectue avec la démarche de prévention qui consiste à identifier, à analyser, à corriger et à contrôler les risques présents dans les milieux de travail.

Cette démarche, accomplie en collaboration avec les travailleuses et travailleurs, aide l’employeur ou le maître d’œuvre à élaborer, à appliquer et à mettre à jour son programme de prévention ou son plan d’action. De plus, réalisée régulièrement, elle permet d’être attentif à l’apparition de nouveaux risques.

Corriger les risques : prioriser la hiérarchie des mesures de prévention

Après avoir identifié et analysé les risques, il est essentiel d’agir afin de les éliminer ou les maîtriser. Pour ce faire, les milieux de travail doivent privilégier la hiérarchie des mesures de prévention :

1. Éliminer le risque à la source;

2. Remplacer des matériaux, des processus ou des équipements;

3. Mettre en place des contrôles techniques;

4. Mettre en place des signaux indiquant la présence du risque;

5. Instaurer des mesures administratives;

6. Fournir et utiliser les moyens et les équipements de protection individuelle ou collective;

Pour accroître l’efficacité de la prévention, l’employeur doit choisir des mesures qui se rapprochent de l’élimination du risque à la source. Plus les mesures de prévention retenues s’éloignent de cette approche, plus il y a d’efforts à déployer pour les maintenir en place.

La dernière étape vise la mise en place de mesures de contrôle afin que les milieux de travail demeurent sains et sécuritaires.

Pour soutenir les employeurs

Pour accompagner les milieux de travail, la CNESST a publié plusieurs outils d’information et de sensibilisation :

- Démarche de prévention

- Campagne de sensibilisation sur la hiérarchie des mesures de prévention sur les chantiers de construction

- Mesures spécifiques pour les chantiers de construction

La CNESST poursuit également ses interventions sur les chantiers de construction pour réduire le nombre d’accidents du travail et de décès dans ce secteur d’activité.