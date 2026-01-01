Six microbrasseries à découvrir ou à redécouvrir cet été

On dénombre maintenant six producteurs de bières artisanales aux quatre coins de la région. Pendant vos vacances, quoi de mieux que de découvrir les saveurs d’ici en dégustant une bonne petite bière ? Bref, il y a certainement une bonne ale, stout ou encore une IPA qui attend de satisfaire chaque citoyen de Vaudreuil-Soulanges cet été.

1. La microbrasserie Trois-Lacs

Située dans le quartier industriel de Vaudreuil-Dorion, cette brasserie artisanale continue de faire parler d’elle bien au-delà des frontières régionales. Connue pour la qualité de ses produits, l’entreprise accumule les distinctions dans plusieurs festivals.

Parmi ses bières les plus remarquées, La Juicy, une pale ale, s’est illustrée en 2023 en remportant le titre de meilleure pale ale au monde. La Miss Maple, une bière aux arômes d’érable, a quant à elle décroché une médaille d’or aux Prix canadiens de la bière.

Avec une gamme qui va des classiques aux créations plus audacieuses, la brasserie a de quoi satisfaire tout le monde, des curieux aux connaisseurs.

2. Cardinal

Sur la rue Main à Hudson, tout juste devant le parc Jack Layton, il y a la microbrasserie Cardinal. Avec ses soirées musicales et sa grande sélection de bières, difficile de ne pas tomber sous le charme d’un endroit pareil.

La microbrasserie propose une programmation bien chargée allant du blues à la guitare acoustique en passant par les soirées comédies et open mic.

Cardinal possède aussi des bières saisonnières et en édition limitée, faisant de l’endroit un lieu de dégustation été comme hiver. Les brasseurs jonglent adroitement avec les saveurs et les ingrédients pour créer des recettes originales qui plaisent à leur clientèle et aux gens avides de découverte.

3. Loup-Garou

Cette toute nouvelle microbrasserie vient tout juste d’ouvrir à Sainte-Marthe et est ouverte tous les jours ! L’opportunité parfaite d’encourager une jeune entreprise d’ici. La sélection de bières disponible est encore limitée mais encore une fois : il y en a pour tous les goûts.

La brasserie partage son grand espace avec une boucherie artisanale. Ainsi les petites bouchées et les repas qui accompagnent la bière sont produits sur place ou proviennent des fermes avoisinantes. D’ailleurs la grande terrasse donne directement sur une terre agricole.

Parmi les bières en fût, on retrouve des New England IPA, une Kölsch et même une lager de maïs ! Il est aussi possible de se procurer des bières en canette telles que la Kohoutek, la 101 nuits et Créatures effrayantes.

4. Ferme-brasserie Schoune

Tout comme d'autres microbrasseries sur cette liste, la ferme-brasserie de Patrice Schoune est reconnue à l’international. Bien sûr, on retrouve de ces bières belges à plusieurs endroits de Vaudreuil-Soulanges et même du Québec, mais aussi en Europe et au Mexique !

Chaque année, cette microbrasserie maintes fois primée crée une boisson unique et spéciale en édition limitée. Cette fois, il s’agit d’une blonde aux couleurs de l’Esker, un organisme consacré à la protection de l'esker de Vaudreuil-Soulanges qui dessert une partie de la région en eau potable. Pour chaque bière L’Esker vendue, 1$ sera remis à l’OBNL.

La ferme-brasserie Schoune propose aussi toute une gamme de bières saisonnières telles que l’Encre des Ténèbres, médaillée d'or à la Copa Cerveza de Mexico en 2016 et aux Prix canadiens de la bière en 2017.

5. Perodam

Au bout de l’île Perrot, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, on retrouve la microbrasserie solidaire Perodam. Leur objectif est non seulement d’offrir de la bonne bière, mais aussi et surtout d’avoir un impact positif sur leur communauté.

Surveillez leurs réseaux sociaux puisqu'ils y dévoilent leur horaire et leur programmation pour chaque mois de la période estivale. Ouvert du jeudi au dimanche, l’occasion est bonne de s’y retrouver tous les jours, que ce soit pour les soirées pizza ou pour les barbecues communautaires.

Pour le bonheur de tous, des food-trucks sont sur place les vendredis et les samedis soirs durant l’été.

6. Le Castor

Situé à Rigaud, le public ne peut pas déguster de bière de cette brasserie sur place, mais il peut tout de même s’en procurer aux quelque 60 points de vente de la région de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry.

Disponible toute l’année en canette, la microbrasserie Castor brasse aussi des bières en bouteilles saisonnières et participe souvent à des collaborations.

Pour voir toutes leurs sélections, leurs points de vente ainsi que leurs séries en progression, rendez-vous sur leur site web.