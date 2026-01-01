Une façon simple et gratuite d’explorer le canal de Soulanges

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV), en collaboration avec le Parc du canal de Soulanges, est heureux d’annoncer la mise en service de la Navette du canal, un circuit de transport touristique gratuit et sans réservation qui permettra de découvrir autrement le canal de Soulanges.

Les samedis 25 juillet et 15 août, plutôt que de prendre la voiture pour se déplacer d’un attrait à l’autre, les visiteurs sont invités à monter à bord de la navette et à profiter d’une expérience de découverte conviviale, pratique et accessible.

Cette initiative vise à faciliter l’accès aux principaux attraits et points d’intérêt du canal de Soulanges tout en favorisant des déplacements plus durables. La navette effectuera des boucles reliant la gare de Vaudreuil à plusieurs arrêts situés le long du canal, permettant aux usagers de monter et de descendre librement au cours de la journée.

Grâce à ce service entièrement gratuit, les visiteurs pourront découvrir plusieurs lieux emblématiques du territoire, en plus de profiter d’offres exclusives réservées aux utilisateurs de la navette :

- L’Embouchure;

- Le Lieu historique national de Coteau-du-Lac;

- Le site du kiosque de location du canal de Soulanges;

- La Belle de Coteau-du-Lac;

- Le quai municipal des Cèdres;

- Le Vignoble le Bourg des Cèdres;

- Le Village des Écluses.

Afin de profiter pleinement du circuit, les visiteurs pourront laisser leur véhicule à l’un des attraits desservis et y revenir en fin de journée, puisque la navette y effectuera des passages réguliers. De plus, deux arrêts planifiés à la gare de Vaudreuilpermettront aux excursionnistes en provenance de Montréal d’embarquer facilement dans la navette. Les heures de passage seront arrimées à l’horaire du train afin d’offrir une expérience optimale aux visiteurs souhaitant explorer le territoire sans voiture.

Cette initiative contribue à réduire l’utilisation de la voiture individuelle, à faciliter l’accès aux attraits pour les personnes sans véhicule et à encourager la découverte des commerces, services et activités situés à proximité du canal. Elle favorise ainsi une expérience touristique plus fluide, plus durable et davantage connectée au territoire.

Avec la Navette du canal, DEV souhaite inviter les résidents de Vaudreuil-Soulanges et les visiteurs à découvrir les incontournables du canal de Soulanges tout en profitant d’une expérience conviviale, accessible et enrichie par la participation de nombreux partenaires locaux.

Pour planifier votre escapade à bord de la navette les samedis 25 juillet ou 15 août, ou pour connaître le circuit complet et les offres exclusives proposées aux utilisateurs, visitez le www.canaldesoulanges.ca/navette-du-canal. -30-