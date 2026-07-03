Changement de garde à la tête de l'organisme Réseaux

Après 13 années d'engagement au sein de Réseaux, dont les sept dernières à titre de directrice générale, Francine St-Denis a quitté cette semaine ses fonctions pour entreprendre un nouveau chapitre de sa carrière. Le vendredi 3 juillet, Néomédia a pu s'entretenir avec Laurence Ménard qui lui succède à la tête de l'organisme.

Au fil des années, Mme St-Denis a contribué de façon remarquable au développement de l'organisme et au rayonnement de ses services en employabilité, en immigration et en entrepreneuriat, précise l'organisme sur ses réseaux sociaux.

« Grâce à sa vision rassembleuse, son sens de la concertation et sa détermination, elle a piloté de nombreux projets porteurs, développé des partenariats significatifs et contribué à bâtir une équipe compétente, dévouée et agile, toujours soucieuse de répondre aux besoins évolutifs de la communauté », peut-on lire.

Son passage chez Réseaux aura laissé une empreinte durable, tant auprès de la clientèle que des nombreux partenaires. Les membres du conseil d'administration et de l'équipe tiennent à souligner sa contribution exceptionnelle et lui souhaitent beaucoup de succès dans les projets qu'elle choisira d'entreprendre. « Il ne fait aucun doute que ses multiples compétences continueront de faire la différence », ajoute-t-on.

Assurer la continuité

Si elle accède à la direction générale, Laurence Ménard n'est pas nouvellement arrivée au sein de l'équipe de Réseaux. « J'y travaille depuis quatre ans et demi. J'occupais le poste de chargée de projets opérations et développement. Cette fonction m'a permis de bien comprendre les besoins de notre clientèle, mais aussi de voir le travail complété par mes collègues. Je suis maintenant bien placée pour saisir les attentes de nos partenaires, de nos usagers et de nos bailleurs de fonds. Ma priorité est de poursuivre la continuité et le développement de notre organisme qui est bien établi dans la région dans le secteur de l'employabilité, de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Réseaux repose sur des bases solides », confie-t-elle.

Native de Saint-Lazare, Mme Ménard possède une connaissance approfondie de la mission, des services et des réalités du territoire. « Je souhaite que l'organisme continue d'offrir des services axés autour de l'humain. La transition sera belle et harmonieuse et j'ai la chance d'avoir l'appui du conseil d'administration et je les remercie pour leur confiance et leur enthousiasme », termine celle qui est reconnue pour sa capacité à mobiliser les gens autour d'objectifs communs, son authenticité et son excellent jugement.