La CCIVS met fin à son projet d'accompagnement en francisation

Après plusieurs mois d’accompagnement auprès des entreprises de Vaudreuil-Soulanges, la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) termine son projet de sensibilisation et d’accompagnement en matière de francisation réalisé avec la participation financière de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Depuis avril 2025, ce projet a permis de rencontrer de nombreuses entreprises de la région, de diffuser des outils d’information, de produire des capsules vidéo de sensibilisation et d’accompagner les organisations dans leur compréhension des obligations prévues par la Charte de la langue française.

La CCIVS remercie les entreprises, partenaires et collaborateurs qui ont participé à cette démarche visant à favoriser l’utilisation du français comme langue de travail, de commerce et de services.

Votre entreprise doit-elle s’inscrire auprès de l’OQLF?

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Charte de la langue française, les entreprises comptant 25 employés ou plus au Québec doivent s’inscrire auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

L’inscription constitue la première étape du processus de francisation. Elle permet à l’OQLF d’évaluer la situation linguistique de l’entreprise et, au besoin, d’offrir un accompagnement adapté.

Les étapes à suivre

- Vérifiez si votre entreprise est assujettie aux obligations de francisation.

- Rassemblez les informations nécessaires concernant votre organisation et votre effectif.

- Remplissez le formulaire d’inscription disponible sur le Portail OQLF.

- Répondez aux demandes d’information de l’OQLF et poursuivez les démarches requises, le cas échéant.

Besoin d’information?

Même si le projet d’accompagnement de la CCIVS prend fin, les entreprises peuvent continuer d’obtenir de l’information et du soutien directement auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

L’OQLF offre des ressources, des outils et un accompagnement afin de faciliter les démarches de francisation et de répondre aux questions des entreprises – https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/

La CCIVS remercie l’ensemble des entreprises qui ont participé aux activités, visionné les capsules de sensibilisation et contribué au succès de cette initiative régionale. Et n’hésitez pas à consulter la page Web consacrée au projet – Travailler en français, c’est gagnant!