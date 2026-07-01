1er juillet 2026
Ouvert ou fermé pour la Fête du Canada?
Ce mercredi 1er juillet, plusieurs Canadiens seront en congé pour la Fête du Canada. Bien que les Québécois ont plus tendance à célébrer cette journée en déménageant, il n’en demeure pas moins que d’autres aimeront bien profiter de cette pause.
Toutefois, il est important de bien vérifier les services qui sont disponibles cette journée. Voici une liste non exhaustive de ce qui sera ouvert et fermé .
Ouvert
- Dépanneurs;
- Supermarchés d'alimentation;
- Écocentres;
- Petites épiceries;
- Pharmacies (avec exceptions);
- Restaurants et bars;
- Stations-service;
- Succursales de la SAQ (sauf celles situées dans un centre commercial);
Fermé
- Banques et caisses;
- Centres de services de la SAAQ;
-Commerces de détail;
- Postes Canada;
-Succursales de la SQDC;
- Centres commerciaux;
- Entrepôts Costco.
Le CISSSMO revoit l'horaire de ses différents points de services
Pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges :
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1er juillet
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CLSC Rigaud
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Réception
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Fermée
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Clinique ambulatoire de soins infirmiers
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Fermée
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Centre de prélèvements
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Fermé
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Services psychosociaux
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Fermés
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CLSC de St-Polycarpe
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Réception
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Fermée
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Clinique ambulatoire de soins infirmiers
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Fermée
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Centre de prélèvements
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Fermé
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Services psychosociaux
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Fermé
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CLSC et Centre de services ambulatoire de Vaudreuil
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Informations générales
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8 h à 16 h
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Clinique ambulatoire de soins infirmiers
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8 h à 16 h (fermée entre midi et 13 h);
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Centre de prélèvements
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Fermé
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Services psychosociaux
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8h à 16h (fermée entre midi et 13 h);
Pour le territoire du Suroît :
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1er juillet
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Hôpital du Suroît
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Tous les services externes du centre hospitalier, incluant le centre de prélèvements (prise de sang) et la radiologie
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Fermés
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Urgence
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Ouverte
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CLSC de Salaberry-de-Valleyfield
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Réception
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8 h à 16 h (fermée entre midi et 13 h);
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Clinique ambulatoire de soins infirmiers
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8h à 16 h (fermée entre midi et 13 h);
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Centre de prélèvements
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Fermé
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Services psychosociaux
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8 h à 16 h (fermée entre midi et 13 h);
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CLSC de Beauharnois
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Réception
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Fermée
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Clinique ambulatoire de soins infirmiers
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Fermée
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Centre de prélèvements
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Fermé
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Services psychosociaux
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Fermés
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Le CISSS de la Montérégie-Ouest rappelle à la population que toutes les personnes aux prises avec un problème de santé ou une situation difficile peuvent en tout temps joindre le service Info-Santé en composant le 8-1-1.
Il existe également des CLSC, des Groupes de médecine familiale (GMF), ainsi que trois GMF-Réseau sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest qui acceptent la clientèle sans rendez-vous. Consultez le Portail santé mieux-être pour en savoir davantage.
Le Tournant offre un service d’intervention de crise et de prévention du suicide, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Composez le 1 866 277-3553.
Surveillez les pages Facebook et les sites Internet des différents commerces, services ou villes afin de mieux planifier votre journée.
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