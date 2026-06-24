En ce mercredi 24 juin 2026
Rappel: Ouvert ou fermé pour la Fête nationale ?
À l'occasion de la Fête nationale du Québec, des centaines de commerces et points de service seront fermé aujourd'hui.
Voici ce qu’il faut savoir si vous souhaitez planifier vos activités autour de cette journée fériée.
Établissements fermés:
- Épiceries;
- Centres commerciaux;
- La SAQ;
- La SQDC;
- Les bureaux de services gouvernementaux;
- Postes Canada;
- Les établissements commerciaux;
- Certaines bibliothèques municipales;
- Les banques et caisses;
- Le réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges.
Ouverts
- Les dépanneurs;
- Certaines pharmacies;
- Restaurants et bars;
- Les stations-service.
Transports en commun : horaire spécial Exo
La ligne de train de banlieue Vaudreuil/Hudson (ligne 11) sera en service selon l'horaire du dimanche. Pour le réseau d'autobus, l'horaire du samedi sera en vigueur.
Hôpital et CLSC
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a également informé la population des modifications apportées à l’horaire des des hôpitaux et des CLSC à l’occasion du congé de la fête nationale du Québec.
Ainsi, tous les services externes de l'hôpital du Suroît, incluant le centre de prélèvements et la radiologie sont fermés. L'urgence demeure évidemment ouverte. La réception, la clinique ambulatoire de soins infirmiers et les services psychosociaux du CLSC de Salaberry-de-Valleyfield sont ouvert de 8h à 16h. Idem pour le CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion.
Notez toutefois que les CLSC de Rigaud et de Saint-Polycarpe sont complètement fermés.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les entrepreneurs sont invités à profiter du Fonds Horizon cet automne
En affaires, le transfert d’entreprise ne s’improvise pas à la dernière minute. C'est dans une volonté de simplifier la relève d'une compagnie que la MRC de Beauharnois-Salaberry a mis sur pied le Fonds Horizon. L'instance municipale régionale rappelle par le fait même aux entrepreneurs du territoire qu’un accompagnement sur mesure ...LIRE LA SUITE
Les entreprises du Grand Montréal se débrouillent bien
L’Observatoire Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) note que la région métropolitaine a jusqu’à présent bien résisté à la salve tarifaire du président américain. Certaines industries liées à des produits ciblés, dont les vêtements, les plastiques, l’équipement électrique et les produits ...LIRE LA SUITE
Faire preuve de compréhension avec les entreprises locales
Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par l'équipe du restaurant Patate & Persil à Vaudreuil a fait parler d'elle récemment. On demande notamment aux gens d'être indulgents avec les entrepreneurs locaux qui doivent composer au quotidien avec les aléas imprévisibles de la nature comme les insectes et la météo. Cet appel à la ...LIRE LA SUITE