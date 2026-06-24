Rappel: Ouvert ou fermé pour la Fête nationale ?

À l'occasion de la Fête nationale du Québec, des centaines de commerces et points de service seront fermé aujourd'hui.

Voici ce qu’il faut savoir si vous souhaitez planifier vos activités autour de cette journée fériée.

Établissements fermés:

- Épiceries;

- Centres commerciaux;

- La SAQ;

- La SQDC;

- Les bureaux de services gouvernementaux;

- Postes Canada;

- Les établissements commerciaux;

- Certaines bibliothèques municipales;

- Les banques et caisses;

- Le réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges.

Ouverts

- Les dépanneurs;

- Certaines pharmacies;

- Restaurants et bars;

- Les stations-service.

Transports en commun : horaire spécial Exo

La ligne de train de banlieue Vaudreuil/Hudson (ligne 11) sera en service selon l'horaire du dimanche. Pour le réseau d'autobus, l'horaire du samedi sera en vigueur.

Hôpital et CLSC

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a également informé la population des modifications apportées à l’horaire des des hôpitaux et des CLSC à l’occasion du congé de la fête nationale du Québec.

Ainsi, tous les services externes de l'hôpital du Suroît, incluant le centre de prélèvements et la radiologie sont fermés. L'urgence demeure évidemment ouverte. La réception, la clinique ambulatoire de soins infirmiers et les services psychosociaux du CLSC de Salaberry-de-Valleyfield sont ouvert de 8h à 16h. Idem pour le CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion.

Notez toutefois que les CLSC de Rigaud et de Saint-Polycarpe sont complètement fermés.