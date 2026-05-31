General Dynamics: une manifestation pour s'opposer à l'agrandissement

Le samedi 30 mai, une centaine de manifestants ont investi le stationnement de l’école primaire Élisabeth-Monette de Salaberry-de-Valleyfield un peu avant midi. De manière pacifiste, munis de pancartes et chantant des ritournelles accrocheuses, ils ont protesté contre l’agrandissement de l’usine General Dynamics, devant l’entrée de l’usine non loin de là.

« L’entreprise produit des matières énergétiques qui sont acheminées aux États-Unis et assemblées dans des obus, eux-mêmes envoyés en Israël. Ces armes sont utilisées contre la Palestine et le Liban. Plusieurs citoyens de la région ignorent cela. On veut donc faire entendre notre désaccord à General Dynamics, qui souhaite agrandir l’usine de Salaberry-de-Valleyfield, et dans les faits, tripler sa production. On ne veut pas ça. Les matières énergétiques produites ici pourraient servir à autre chose », expliquait Jérémy, l’un des organisateurs de la manifestation mêlant des militants propalestiniens et pro-environnement de la métropole, mais aussi de la région.

Si le départ était lancé de l’école Élisabeth-Monette, les manifestants marchaient une vingtaine de minutes pour se rendre devant le portail de l’usine General Dynamics, situé sur la rue Masson. Ils passaient 45 minutes à cet endroit pour crier leur message.

De l’aveu de Jérémy, d’autres manifestations pourraient se tenir dans les prochaines semaines. « On a fait du porte-à-porte aux Cèdres dans les dernières semaines, municipalité située de l’autre côté de la rive, en face de la General Dynamics, et on a recueilli plusieurs témoignages de riverains mécontents. Ils sont directement impactés par le brûlage à ciel ouvert fait par l’usine dans le cadre de ses activités en raison de la direction des vents. Beaucoup de gens ont des problèmes respiratoires à cause de cela et craignent qu’ils en aient davantage si l’usine triple sa production. Notre objectif est d’informer la population sur la situation, mais aussi sur la destination finale du produit fabriqué ici », ajoutait-il.

Plus tôt cette semaine, on apprenait que l’agrandissement de l’usine de Salaberry-de-Valleyfield de General Dynamics Produits de défense et systèmes tactiques-Canada (GD-OTS) sera financé à 100 % par le gouvernement américain.