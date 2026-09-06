Beauharnois: consultation sur les priorités de demain

Quels grands projets devraient être priorisés à Beauharnois au cours des prochaines années? Quels investissements répondent le mieux aux besoins de la population? Et, surtout, si des choix doivent être faits, par quoi devrait-on commencer?

La Ville de Beauharnois invite la population à venir réfléchir à ces questions lors d’une consultation citoyenne en personne, qui se tiendra le samedi 26 septembre 2026, de 9h à midi, au bureau de poste (37, rue Saint-Laurent).

Sous le thème « À vous de prioriser », cette rencontre prendra la forme d’une matinée participative et conviviale permettant aux citoyens de découvrir différents projets actuellement à l’étude ou en réflexion, de poser leurs questions et, surtout, de faire connaître leurs priorités.

Plusieurs possibilités, des choix à faire ensemble

Au cours des prochaines années, la Ville sera appelée à réfléchir à plusieurs projets susceptibles de contribuer au développement et à la qualité de vie de la communauté. Parmi les projets qui seront soumis à la réflexion citoyenne figurent notamment :

- la vocation du bureau de poste ;

- l’implantation d’une glace réfrigérée ;

- la réfection du pont Préville ;

-le développement d’un pôle sportif ;

- la création d’un pôle intergénérationnel ;

- une Maison de la culture ;

- le futur de la Maison du Meunier ;

- l’acquisition stratégique de terrains par la Ville en prévision de besoins futurs.

« Nous avons plusieurs possibilités devant nous, mais les ressources d’une municipalité ne sont pas illimitées. Avant de déterminer où nous souhaitons concentrer nos efforts au cours des prochaines années, nous voulons entendre les citoyens. Cette consultation doit nous permettre de mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et les choix qu’ils feraient pour Beauharnois », souligne le maire, Alain Dubuc.

Une consultation où les citoyens passent à l'action

Les participants seront notamment invités à identifier leurs projets prioritaires, à réfléchir à la façon dont les investissements municipaux devraient être répartis et à se prononcer sur les critères qui devraient guider les décisions de la Ville : capacité financière, nombre de citoyens touchés, urgence des besoins, qualité de vie, retombées pour la communauté ou encore vision à long terme. Un espace permettra également aux participants de répondre à une question toute simple, mais essentielle : Quelle Beauharnois souhaitez-vous pour demain?

Les membres du conseil municipal seront présents au cours de la matinée afin d’échanger avec les citoyens et, surtout, d’entendre leurs préoccupations et leurs idées.

Une démarche pour éclairer les décisions à venir

La Ville précise que les projets présentés se trouvent à différents stades de réflexion et que leur présence dans la consultation ne signifie pas qu’ils seront nécessairement réalisés.

La démarche vise plutôt à fournir au conseil municipal un portrait des priorités de la population afin d’alimenter la planification et les décisions qui devront être prises au cours des prochaines années.

Pour s’inscrire, les citoyens peuvent confirmer leur présence par téléphone au 450 429-3546 ou par courriel à info@ville.beauharnois.qc.ca. Parce que les choix d’aujourd’hui façonneront la ville de demain, la Ville invite les citoyens à venir nombreux faire entendre leur voix et à prendre part à la réflexion.