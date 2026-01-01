Un soutien financier de 149 139 $ pour le MUSO

Le député de Beauharnois, Claude Reid confirme, au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, un soutien financier de 149 139 $ au Musée de Société des Deux-Rives à Salaberry-de-Valleyfield, dans le cadre du programme Aide aux projets – Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes.

Ce programme vise à soutenir la conservation et la mise en valeur des éléments les plus significatifs du patrimoine en favorisant l’actualisation ou le renouvellement des expositions permanentes et la réalisation d’expositions itinérantes. L’offre ainsi bonifiée permet non seulement d’accroître l’accessibilité à des expositions auprès d’un public varié, mais aussi d’appuyer les institutions muséales dans l’accomplissement de leur mission.

« Une autre belle annonce pour le MUSO qui s’ajoute à de nombreuses autres annonces de soutiens financiers depuis quelques années Je suis très fier de soutenir la culture et cette institution tellement importante pour notre région », résume le député de Beauharnois,

À l’échelle nationale, le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 8 M$ à 27 projets d’institutions muséales pour des expositions permanentes et itinérantes. « 2026 étant l’année des musées au Québec, je me réjouis de l’annonce des projets retenus aujourd’hui, qui viennent démontrer encore une fois le sens de l’innovation et la créativité dont font preuve nos institutions muséales. Ces bonnes nouvelles s’ajoutent à celles de la récente bonification de 5 M$ du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales », ajoute le ministre Lacombe.

Le programme Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes est lié au volet 4 du Fonds du patrimoine culturel québécois et s’adresse aux institutions muséales agréées. Le programme vient compléter le financement au fonctionnement, favorisant la synergie entre les activités opérationnelles et l’essor de projets culturels. La période de dépôt des projets dans le cadre de ce programme s’est tenue du 14 octobre 2025 au 30 janvier 2026.