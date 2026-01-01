Matériaux Miron Plus se joint au réseau Home Hardware 

Autrefois sous la bannière de BMR, Matériaux Miron Plus a indiqué se joindre au réseau Home Hardware, comme l'ont fait de nombreux marchands-propriétaires de la région et du Québec, à l'occasion de son 90ᵉ anniversaire .

Ce centre de rénovation emblématique de Salaberry-de-Valleyfield n'a cessé de croître depuis sa fondation en 1936. Le marchand offre une gamme de produits pour les projets de rénovation et de construction. Depuis maintenant près de 10 ans, Matériaux Miron Plus œuvre principalement avec le secteur professionnel.

Forte de 90 ans d'histoire au service de sa communauté, Matériaux Miron Plus s'est bâti une réputation remarquable.

« Alors que nous évaluions les différentes options qui s'offraient à nous pour soutenir la croissance future de notre entreprise de matériaux de construction, Home Hardware nous a inspiré le plus de confiance grâce à ses programmes, à son orientation stratégique et à son modèle de marchands-propriétaires », a déclaré Christian Miron, marchand-propriétaire de Matériaux Miron Plus inc. « En rejoignant le réseau Home Hardware, nous pourrons continuer d'offrir les produits de qualité, les conseils d'experts et le service auxquels notre clientèle s'attend [...] et de contribuer à faire progresser l'industrie de la construction au Québec », a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur régional des opérations de vente au détail, Eric Kingsley, s'est dit « ravi d'accueillir Matériaux Miron » au sein de la grande famille des magasins Home Hardware.

« Leur décision de se joindre à Home Hardware témoigne de la solidité de nos programmes et de notre modèle de soutien aux marchands indépendants de matériaux de construction dans le marché québécois », mentionne M. Kingsley.

En se joignant à Home Hardware, Matériaux Miron Plus continuera d'offrir les services qui lui valent la confiance de sa clientèle depuis des générations. Il était tout aussi important pour l'entreprise de trouver un partenaire qui lui permettrait de préserver son identité et son indépendance. Home Hardware s'est imposée comme le choix tout indiqué, offrant la force d'un important réseau canadien de rénovation domiciliaire tout en permettant à Matériaux Miron Plus de demeurer fidèle à son équipe, à ses valeurs et à sa communauté.

Forte de 90 ans d'histoire au service de sa communauté, Matériaux Miron Plus s'est bâti une réputation remarquable.