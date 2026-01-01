Lancement de la programmation estivale de Culture en plein air

La MRC de Beauharnois-Salaberry, en collaboration avec Valspec, s’unit à Classival pour dévoiler la toute nouvelle programmation estivale de Culture en plein air. Du 16 juillet au 12 septembre 2026, jeunes et moins jeunes sont invités à des rendez-vous culturels exceptionnels présentés en plein cœur des municipalités rurales du territoire.

Au total, 7 spectacles entièrement gratuits seront offerts. Cirque, danse, musique, théâtre et bien plus seront ainsi offerts tout au long de la saison !

« C'est une grande fierté pour la MRC de bonifier notre offre culturelle régionale grâce à Culture en plein air. Ce projet témoigne de notre volonté d'animer nos cœurs villageois et de rendre les arts vivants accessibles à l'ensemble de notre population, directement dans leur milieu de vie. J'invite chaleureusement les citoyens à venir voir des spectacles de qualité, à rencontrer les artistes tout en découvrant la beauté et la richesse de nos municipalités rurales », a déclaré monsieur Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka et membre du Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Sans plus tarder, voici un aperçu de la programmation. À noter que toute l’information se trouve sur les sites Web de la MRC de Beauharnois-Salaberry et de Valspec.

Le 16 juillet à 19 h, Saint-Louis-de-Gonzague ouvre le bal avec le Camion d'intervention artistique, un spectacle de cirque théâtral. Le lendemain soir, Saint-Urbain-Premier reçoit l'Ensemble Obiora, un quatuor au répertoire afro-descendant. Le 18 juillet à 15 h, c'est au tour de Saint-Étienne-de-Beauharnois d'accueillir Maringouin, un mélange de cirque, d'acrobaties et d'humour clownesque.

La programmation se poursuit le 25 juillet à Saint-Urbain-Premier avec Simon et le temps perdu, alliant échelle acrobatique, jonglerie et humour, puis le 30 juillet à Saint-Stanislas-de-Kostka avec Plomberie, une création originale mêlant 32 pieds de tuyaux, tambours, improvisation et musique. Le 15 août, la même municipalité accueille Contre le vent, une relecture loufoque de Don Quichotte entre moulins, magie et illusions. La saison se clôture le 12 septembre à Sainte-Martine avec Aube et cube en tandem, deux œuvres chorégraphiques portées par l'énergie et la résilience.

Pour participer à ces festivités culturelles, la formule est simple : les citoyens n’ont qu’à

apporter leurs chaises ou leurs couvertures pour s'installer confortablement au gré des

performances. L’accès est gratuit. En cas de météo défavorable, les citoyens pourront

consulter le site Web de Valspec (valspec.com) ou leurs réseaux sociaux afin de vérifier si

L'événement est remis à une date ultérieure.