Toujours plus de choses à faire à Salaberry-de-Valleyfield

Les citoyens sont invités à participer à un lot d'activités gratuites cette semaine à Salaberry-de-Valleyfield. Dans le cadre de sa programmation estivale, la Ville propose une foule d'événements festifs extérieurs et adaptés aux familles campivalensiennes.

Le mercredi 8 juillet, le quartier Georges-Leduc accueillera une soirée thématique sur l'Asie au parc Saint-Joseph-Artisan, de 17 h à 22 h. Il y aura un spectacle du Lady Margot Band en plus d'une offre alimentaire à découvrir. Le film Kung-Fu Panda 4 sera projeté tandis que l'équipe du MUSO animera la foule avec des activités spéciales, dont Lego à la rescousse, qui demande aux participants d'utiliser leur imagination pour relever plusieurs défis avec les fameux blocs.

Un atelier de fouille pour archéologue apprenti permettra aux jeunes d'expérimenter les bases de ce métier intriguant en analysant des artefacts.

Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet, le secteur des rues Victoria, du Marché et Nicholson se transforme à l'occasion du week-end des régates. Enfin, dimanche après-midi, le parc régional des Îles-de-Saint-Timothée accueille un tournoi de volleyball amical de 13 h à 16 h. La programmation estivale complète est accessible au ville.valleyfield.qc.ca.