Salaberry-de-Valleyfield toujours en bonne santé financière

Le conseil municipal de Salaberry-de-Valleyfield a adopté le rapport financier de la Ville pour l’année 2025, lequel fait état d’un surplus de 18 393 566 $ sur des revenus totalisant 132 718 323 $. Cette somme sera affectée à différentes réserves lors d’une séance ultérieure.

Dans la continuité des trois années précédentes, 2025 aura été une année prolifique pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. L’attractivité aux niveaux résidentiel, commercial et industriel explique en grande partie les revenus supplémentaires de l’ordre de 13 M $ par rapport au budget initialement prévu. Les recettes additionnelles au niveau de la taxation (+ 3,98 M $) ainsi que les droits sur mutations immobilières (+ 3,16 M $) expliquent plus de la moitié des revenus additionnels de 2025. Au niveau des dépenses, en excluant les charges d’amortissement des immobilisations, l’écart entre le budget et les dépenses d’opérations s’est avéré de seulement 14 000 $.

« Une fois de plus, notre vigueur économique ainsi que l’excellente gestion des dépenses d’opérations de notre administration permettent de nous maintenir dans une posture financière enviable et de pouvoir poursuivre à bon rythme les investissements majeurs dans nos grands projets », mentionne le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux.

Le poids de la dette sous contrôle

Malgré les investissements majeurs réalisés en 2025, notamment dans les parcs Multisport et Delpha-Sauvé, le poids de la dette à l’ensemble des contribuables par rapport à la richesse foncière uniformisée s’établit à 1,7 %, atteignant facilement la cible de « 2,5 % et moins » déterminée par la Politique de la gestion de la dette adoptée en 2020. Le poids de la dette en fonction du budget a également continué de reculer, le ratio s’établissant désormais à 13,8 % en 2025 contre 14,7 % en 2024, soit une baisse de 5,8 %. « Nous réussissons à poursuivre nos investissements majeurs dans nos infrastructures tout en contrôlant rigoureusement notre dette. Nous profitons d’une situation très avantageuse pour poursuivre le développement de notre ville tout en préservant la capacité de payer des contribuables », se réjouit Miguel Lemieux.

Rapport financier 2025 – Faits saillants

- Revenus de 132 718 323 $;

- Surplus de 18 393 566 $;

- Ratio de la dette par rapport au budget : 13,8 %;

- Écart de 14 000 $ entre les dépenses d’opération et le budget (en excluant les amortissements);

- Investissements de 56,6 M $;

Les principaux projets dans lesquels la Ville a investi en 2025 :

- Parc Multisport et autres parcs – 17,4 M $;

- Stabilisation des berges – parcs Delpha-Sauvé et Marcil – 12,3 M $;

- Maintien d’actifs de voirie – 8,3 M $;

- Arénas et autres immeubles – 6,2 M $;

- Réfection des infrastructures et de la piste cyclable sur le boulevard Bord-de-l’Eau – 5,4 M $;

- Réseaux d’aqueduc et d’égout – 5,8 M $;

- Travaux réalisés par des promoteurs – 2,5 M $.