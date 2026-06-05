Salaberry-de-Valleyfield inaugure sa première rue piétonne

C’est en présence d’élus municipaux, d’employés, de partenaires et de commerçants du territoire que la Ville a procédé, ce jeudi 4 juin, à l’inauguration officielle de la Promenade du Marché, la toute première rue piétonne de Salaberry-de-Valleyfield. Pensée comme un véritable lieu de rencontre et de découverte, la Promenade viendra enrichir l’expérience du centre-ville en offrant un espace convivial où se côtoient commerces, restaurants, terrasses, animation et événements.

Afin de souligner l’ouverture officielle du site, le public a été invité à découvrir la Promenade du Marché et profiter d’un premier événement en plein air avec la présence du groupe Grand Eugène. Un DJ était également sur place afin d’assurer une ambiance festive.

Programmation sur rue gratuite

Tout l’été, la rue piétonne s’animera grâce à une programmation variée et entièrement gratuite, portée à la fois par la Ville et les commerçants du secteur. Spectacles, quiz, yoga et cardio boxe en plein air, initiation à la danse country et cours de salsa viendront rythmer les soirées des visiteurs et faire de cette nouvelle rue piétonne un lieu de rassemblement vivant et accessible à tous. D’autres bonifications sont aussi prévues au courant de l’été.

Retombées économiques

Un volet important de ce projet repose également sur ses retombées économiques pour le centre-ville. En favorisant les déplacements à pied, la découverte des commerces locaux et l’animation du secteur, la Promenade contribuera à dynamiser l’activité commerciale et touristique au cœur de la ville. « La création de cette rue piétonne représente bien plus qu’un simple aménagement estival. Il s’agit d’un investissement dans la vitalité de notre centre-ville et dans l’expérience que nous souhaitons offrir à nos citoyens et visiteurs. En misant sur une rue piétonne animée et attractive, nous contribuons à soutenir nos commerces locaux et à faire du centre-ville un véritable lieu de vie durant toute la saison estivale », souligne Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield.

Règles d’usages

Pour assurer une expérience optimale pour tous, quelques consignes sont à respecter. Seuls les piétons et les animaux en laisse sont autorisés à circuler sur la Promenade. Les visiteurs sont invités à venir casser la croûte sur les tables à pique-nique en profitant de l’offre alimentaire des commerçants ou en apportant leur propre lunch ou leur breuvage non-alcoolisé, en tout temps. L’alcool provenant de l’extérieur est interdite. Lors d’événements spéciaux, les commerçants situés sur la Promenade qui détiennent le permis requis pourront vendre des boissons alcoolisées.

La Ville remercie le comité des commerçants de la Promenade du Marché et les employés impliqués dans le projet de piétonnisation ainsi que M. Patrick Loiselle, citoyen à l’origine de cette initiative dans le cadre du budget participatif, pour le travail accompli au cours des derniers mois. Citoyens, visiteurs et touristes qui désirent consulter la programmation de la Promenade peuvent le faire au www.valleyfield.ca/promenade.