Une saison estivale enlevante à venir à Salaberry-de-Valleyfield et la MRC

La Microbrasserie du Vieux-Canal a accueilli le dévoilement de la programmation de la saison touristique 2026 de Destination Valleyfield et la MRC de Beauharnois-Salaberry. Les kayakistes et planchistes y trouveront notamment leur compte tout comme les cyclistes.

« J’espère que la météo d’aujourd’hui est de bonne augure pour le reste de la saison estivale. De notre côté, tout est en place pour faire vivre un été exceptionnel aux citoyens de la région, mais aussi aux visiteurs. D’autant plus que les travaux sont maintenant terminés au parc Delpha-Sauvé. On peut dire enfin, puisqu’on parlait de ce dossier, avant même mon entrée en poste en 2017. Notre centre-ville n’a jamais été aussi effervescent avec l’ajout de nouvelles terrasses et la mise en place de la Promenade du Marché. Ça fait plusieurs années qu’on promet de rendre le centre-ville plus attractif et de miser davantage sur nos attraits. C’est ce qu’on fait cette année. Du côté de la MRC aussi c’est une grande année en termes touristiques puisque le parc régional de Beauharnois-Salaberry célèbre ses 30 ans d’existence », mentionnait le maire de Salaberry-de-Valleyfield et préfet de la MRC, Miguel Lemieux.

Plusieurs nouveautés pour les kayakistes et les planchistes

Les amateurs de planche à pagaie et de kayak ne seront pas déçus cet été puisque plusieurs nouveautés liées à ces disciplines seront mises en place.

Dans un premier temps, la rivière Saint-Charles sera désormais accessible cet été pour les sportifs. « Elle a été officiellement reconnue et structurée et accréditée par la Route Bleue. Elle proposera désormais un parcours pagayable en toute sécurité jusqu’au parc des Îles de Saint-Timothée. L’organisme Découverte nature Kayak sera sur place dès le 4 juillet prochain tous les week-ends pour guider les gens intéressés. Une navette est aussi en place pour ramener les gens à la fin de la descente », précisait Marie-Claude Côté, directrice générale de Destination Valleyfield.

De son côté, Kayak Valleyfield animera l’activité Samedis découverte sur le site de Kayak en eau vive, situé derrière l’Hôtel MOCO. L’activité s’adressera aux jeunes débutants de huit ans et plus et les adultes intéressés à s’initier à ce loisir. « Ce sera une belle manière d’apprivoiser le kayak en eau vive et les rapides pour les curieux qui souhaitent le faire », ajoutait-t-elle.

Pour les plus expérimentés, il sera maintenant permis de louer un kayak ou une planche à pagaie en libre-service au parc Delpha-Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield. « Ça va fonctionner un peu comme un Bixi. On paie, on débarre l’embarcation avec un code et on part. Aussi simple que ça. Le tout est situé à côté de Flotel », continuait-t-elle.

Toujours sur le plan nautique, l’Académie Voile Aventure, reconnue comme la meilleure école de voile récemment, permettra aux parents et enfants intéressés de partir en excursion de voile dans la Baie Saint-François. Dans le même ordre d’idées, Voile Sansoucy offrira une initiation à la voile gratuite pour les 7-12 ans le dimanche 5 juillet prochain.

Bonne nouvelle pour les plus écolos, il sera possible de louer un surf électrique cet été sur le territoire municipal.

Pour ceux qui ont moins le pied marin, il faut mentionner l'aménagement de la Promenade du Marché, située à quelques minutes de marche du parc Delpha-Sauvé. « Une belle opportunité de découvrir les commerces avoisinants et de contribuer à la vitalité économique du centre-ville », mentionnait-t-elle.

Retour du vélo kiosque

Le vélo kiosque de Destination Valleyfield sera de retour cette année pour aller à la rencontre des touristes et visiteurs pendant la saison chaude. « C’est avec ce service qu’on rencontre le plus de gens dans le secteur du parc Delpha-Sauvé et de sa promenade. On se déplace dans d’autres lieux aussi et on fait découvrir des produits locaux bien de chez nous. Par exemple, cet été, on s’est associé à la Chocolaterie Giroux pour concocter un chocolat noir aux épices à grillade de Valleyfield », dévoilait Mme Côté.

Pour plus d'informations, on peut visiter le site Internet de Destination Valleyfield.

Une belle saison à prévoir pour la MRC

Du côté de la MRC, la saison touristique s’annonce tout aussi belle et surtout marquée par le 30ᵉ anniversaire du Parc régional. « C’est une infrastructure qui est dans notre ADN, même je dirais que c’est carrément un milieu de vie pour nos citoyens. On est fiers de l’avoir dans notre cour arrière. Le projet a émané de la volonté des élus de l’époque de rendre accessible les berges à la population du coin», soulignait Catherine Paquin-Hébert de la MRC.

Pour les habitués de l’endroit, le service d’accompagnement pour traverser le pont Saint-Louis sera de retour du vendredi au dimanche durant la saison estivale, tout comme la navette fluviale assurant la liaison entre Saint-Timothée et le Canal Soulanges.

La plus grosse nouveauté de la saison: une borne touristique installée au parc Delpha-Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield. « C’est un projet réalisé en collaboration avec plusieurs instances. Nous sommes une des premières MRC en Montérégie à avoir ce type d’installation autonome. Elle est située à côté du complexe aquatique. Les gens peuvent l’utiliser en scannant un code QR qui les mènera à une plateforme de géolocalisation qui dévoilera les restaurants, les lieux d’hébergement ou encore les attraits situés à proximité. Elle est accessible 24 heures sur 24 heures sept jours sur sept », résumait Mme Paquin Hébert.

L’outil permettra aussi à la MRC de recueillir des données sur les recherches effectuées par les utilisateurs. Le projet a été rendu possible grâce à un octroi financier du Ministère du Tourisme.

Notons aussi que grâce à une entente conclue avec Desjardins, qui lui remettra 68 000 sur trois ans, la MRC pourra déployer des projets misant sur la promotion de l’achat local et la découverte des entreprises de son territoire.

Enfin, les visiteurs en vanlife ou en véhicule récréatif qui visiteront la région dans les prochaines semaines pourront dormir dans l’un des dix stationnements mis à leur disposition dans le cadre d’un projet pilote. « Les espaces sont sans service, mais ce sera un endroit sécuritaire où passer la nuit. Des codes de vie ont été mis en place pour les différents emplacements ciblés dans le projet. Si tout va bien, on aimerait augmenter le nombre de places disponibles en 2027 », concluait-elle.

Pour plus d'informations, on peut visiter le site Internet d'Escapade Salaberry.