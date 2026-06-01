Inauguration du tout nouveau parc Delpha-Sauvé

La ville de Salaberry-de-Valleyfield a profité du beau temps du lundi 1ᵉʳ juin pour inaugurer la phase 1 des travaux entourant le grand parc Delpha-Sauvé. On parle d’un investissement d’environ 14 millions de dollars qui permettra à la municipalité de redonner vie à un secteur habituellement trop boueux.

« Ça nous donne un terrain de jeu supplémentaire », indique Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield. « On a échangé de la boue contre quelque chose d'utilisable, puis c'est un endroit extrêmement passant donc c'est vraiment une option de plus qu'on va pouvoir utiliser », ajoute-t-il.

Maintenant qu’elle est réaménagée, l’esplanade n’accueillera pas exclusivement les estrades des régates, mais aussi des événements culturels et des activités organisées par la Ville. Au quotidien, les campivallensiens peuvent y marcher et profiter du soleil en se reposant sur les quelques chaises-hamacs jaunes disperser sur le site.

Au-delà d’embellir l’espace, ces travaux ont d’abord et avant tout été réalisés pour répondre à un enjeu de sécurité: l'érosion des berges. Tout le secteur a donc été repensé, en partie par le groupe conseil local Shellex, en fonction de la stabilisation des berges. On retrouve toujours la piste cyclable qui y était, mais celle-ci a été rénovée pour s’aligner à la structure maintenant stable.

« Nous avons travaillé à protéger durablement les berges tout en requalifiant un espace public fortement fréquenté. Le résultat est à la hauteur des attentes : un environnement sécuritaire, attrayant et résilient qui met en valeur la baie Saint-François et l'ensemble du parc Delpha-Sauvé », explique Bertin Caron-Boulé, chargé de projets à la Ville et responsable du chantier.

Une nouvelle rampe de sécurité et de nouveaux lampadaires modernes ont aussi été ajouté.

« On a fait des aménagements qui vont faire en sorte que tous les jours, les gens vont pouvoir venir manger sur le bord de l'eau. On a aussi des accès à l'eau si on veut se tremper les pieds dans l'eau », explique M. Lemieux.

Une phase 2 tout aussi ambitieuse

La phase 2 du projet se concentre plus particulièrement du côté de la Marina, du parc Marcil et du Parc Cauchon. Les travaux porteront sur la langue de terre et encore une fois sur la stabilisation des berges.

Les rampes de mise à l’eau seront repensées et « il va rester aussi le secteur du quai fédéral, qui va devoir être refait avec réaménagement du stationnement, tout ça, dans une phase ultérieure quand on va avoir nos permis », termine Miguel Lemieux.

Les demandes d'autorisation ont été déposées auprès des instances gouvernementales concernées. Une fois les approbations obtenues, cette nouvelle étape permettra de poursuivre la mise en valeur du littoral en créant une promenade riveraine continue reliant le parc Delpha-Sauvé, la marina et le parc Marcil.