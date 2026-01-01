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À Rigaud

Les travaux de correction du chemin du Bas-de-la-Rivière s'amorcent

durée 10h00
8 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Rigaud avise ses citoyens de la tenue de travaux de correction de la fondation de la route débuteront sur le chemin du Bas-de-la-Rivière. Ceux-ci débuteront le lundi 10 août et entraîneront une circulation en alternance. 

Les usagers de la route sont donc invité à prévoir des minutes supplémentaires pour leurs déplacements.

La dernière étape des travaux, soit le pavage, est prévue au début du mois de septembre. Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison des conditions météorologiques.

Pour assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route, les automobilistes sont priés de respecter la signalisation en place et de ralentir à l'approche de la zone de travaux.

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