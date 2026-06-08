Entrave sur la route 338 à Saint-Zotique du 9 au 12 juin

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route qui empruntent la route 338, à Saint-Zotique, sur une base quotidienne, de la mise en place d’une entrave majeure. Celle-ci sera en place dès le mardi 9 juin à 7 h et elle prendra fin le vendredi 12 juin à 16 h 30.

Plus précisément, des travaux de services publics, sont prévus sur ce tronçon, entre la 29e avenue et la 31e avenue. Durant ce chantier, la circulation se fera en alternance en tout temps et la largeur de la voie sera rétrécie à 3, 6 mètres.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, indique le MTMD.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux ou les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.