Une équipe de hockey mineur de L'Île-Perrot soutenue par Rona

RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant plus de 425 magasins corporatifs et affiliés, a dévoilé récemment les 150 équipes de hockey mineur sélectionnées dans le cadre de la troisième édition du programme Les Recrues RONA. Parmi elles, on retrouve Les Riverains M11 de L'Île-Perrot.

Lancé à l'automne 2024, ce programme témoigne de l'engagement de l'entreprise à soutenir les familles et les jeunes dans les communautés canadiennes en contribuant à rendre le hockey mineur plus accessible. Le programme s'appuie sur l'intérêt bien établi de RONA pour le hockey et sur sa volonté de contribuer au dynamisme des communautés où elle est établie.

« Le hockey est profondément ancré dans les communautés canadiennes. Il rassemble les générations, crée des liens et contribue à la vitalité des milieux où les jeunes grandissent et s'épanouissent. Avec Les Recrues RONA, nous sommes fiers d'appuyer les familles et les communautés qui font vivre ce sport partout au pays et d'aider davantage de jeunes à profiter pleinement de leur saison », mentionne Catherine Laporte, cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.

Les Recrues RONA : favoriser l'accès au hockey

Pour sa troisième édition, le programme Les Recrues RONA contribuera à rendre la pratique du hockey plus accessible aux jeunes de 4 à 17 ans en offrant à 150 équipes de hockey mineur une commandite d'une valeur de 3 000 $ chacune, comprenant notamment :

- Une bourse de 1 000 $ pouvant servir à favoriser la participation à des tournois ou à financer d'autres activités de l'équipe;

- Des vêtements avec le logo de leur équipe et celui de RONA;

- Des accessoires pour encourager et soutenir l'esprit d'équipe.