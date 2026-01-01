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Défi régional de l'Est 2026

Des athlètes du collège Bourget mènent Équipe Québec à la victoire

durée 10h00
7 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La Ville de Sherbrooke accueillait cette année le Défi régional de l'Est 2026 dans lequel s'affrontent année après année des équipes étoiles de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. L'équipe de notre belle province comptait dans ses rangs six élèves athlètes du Collège Bourget. 

Le tournoi est sous forme condensée comprenant des demi-finales suivies des matchs pour les médailles de bronze et d'or. Cette structure intensifie la compétition et reproduit le format des futurs championnats nationaux et internationaux, aidant ainsi les athlètes à s'adapter aux exigences du jeu de haut niveau dès le début de leur carrière.

Loin d'être déclassés, les Québécois ont dominé le tournoi du début à la fin, réalisant un total de 88 points tout en n'en accordant aucun ! L'attaque, comme la défense, a fait le boulot. Après avoir vaincu le Nouveau-Brunswick par la marque de 54-0, le fleurdelisé jouait pour l'or contre les Ontariens. Le match s'est déroulé en sens unique et s'est conclu 34-0, permettant ainsi au Québec de mettre la main sur le titre.

Cette compétition régionale réunit des joueurs de moins de 16 ans, ce qui offre aux jeunes athlètes et à leurs entraîneurs une expérience de tournoi dans un environnement compétitif. Il fait donc le lien entre le football amateur et scolaire ainsi que les programmes provinciaux de plus haut niveau en aidant tout le monde à s'adapter.  La structure intensifie la compétition et reproduit le format des futurs championnats nationaux et internationaux.

Le collège Bourget a tenu à féliciter ses six joueurs en rappelant que l'entraîneur-chef de la formation était un ancien Voltigeur: Jean-Philippe Bégin.  Benjamin Chabot-Gale, l'un des Volts, a d'ailleurs été auteur d’un touché lors de la finale et nommé joueur par excellence du tournoi.

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