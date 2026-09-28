Une 17e édition pour le Rendez-vous Vins & Causerie

Le 5 novembre prochain à 17 h, la communauté d'affaires et les partenaires du milieu sont invités à se réunir pour la 17e édition du Rendez- vous Vins & causerie, événement phare de la Fondation du Cégep de Valleyfield, présenté par Desjardins.

Cette soirée incontournable se déroulera au Café chez Rose, dans une ambiance chaleureuse et festive, sous une formule « cabaret » et cocktail dînatoire. Les convives auront le plaisir de déguster un menu préparé par Le Mangeoir, reconnu pour ses expériences gastronomiques uniques et authentiques, accompagné d’un accord mets et vins soigneusement sélectionné. La soirée comprendra également un encan silencieux et un tirage moitié-moitié, le tout dans une ambiance conviviale et rassembleuse visant à souligner l’engagement de la communauté d’affaires envers le rayonnement de la Fondation.

Une mission au cœur de la soirée

Chaque année, le Vins & causerie rassemble près de 200 convives engagées envers la mission de la

Fondation : soutenir les étudiant(e)s dans la réalisation de leurs projets académiques, favoriser leur

épanouissement et contribuer à l’amélioration des lieux d’apprentissage à Salaberry-de-Valleyfield,

Saint-Constant et Vaudreuil-Dorion, d’où provient plus de 47 % de la clientèle étudiante.

Billetterie

Les billets sont offerts au coût de 225 $ et donnent accès à l’événement ainsi qu’à la possibilité de miser sur de nombreux lots attrayants à l’encan silencieux.

Dans une volonté de réduire son empreinte environnementale, la billetterie sera entièrement virtuelle.

Les participant(e)s devront donc s’assurer d’avoir un téléphone mobile à l’entrée de l’événement, ainsi que pour participer à l’encan.

Pour de plus amples renseignements ou pour réserver vos billets, veuillez communiquer avec M. Yves Trottier, directeur général de la Fondation du Cégep de Valleyfield, au 450 373-9441, poste 396, ou par courriel à fondation@cegepvalleyfield.ca.

Billetterie en ligne : https://coolecto.com/campagne/3365.