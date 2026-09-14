La tournée médiatique du film « Des arbres et des arts » tire à sa fin

Après 18 mois de projections autant dans la région du Suroît qu'au provincial, et même à l'international, le réalisateur André Desrochers, récipiendaire d’une bourse via le programme de « Partenariat territorial de la Montérégie-Ouest », conclut finalement la tournée de son film documentaire intitulé « Des arbres et des arts ».

Dans la dernière année, le projet a été diffusé dans une quarantaine de municipalités, et plusieurs écoles du territoire en plus de certains cégeps et d'universités de la province et d'au-delà.

Le réalisateur, M. Desrochers, sera de retour dans Beauharnois-Salaberry le mercredi 16 septembre afin d'officiellement conclure sa tournée lors d’une grande soirée au Manoir des enfants de Beauharnois. Le réalisateur, en compagnie de plusieurs participants et artistes du film, sera présent pour vous accueillir et échanger.

Si les portes du manoir ouvrent dès 18 h 30, c'est une trentaine de minutes plus tard que seront présentés les enjeux auxquels font face les forêts et les plantes de la planète. Autant les arbres rares, communs et en danger, que les nobles aïeux. Le film fait également état des organismes d'ici et d'ailleurs qui, par leurs initiatives, améliorent concrètement le sort des arbres.

Dans le cadre de ce projet qui se veut à la fois artistique et songé, six artistes du Suroît ont aussi donné une seconde vie aux branches, aux feuilles et à l'écorce.

Déjà récompensé dans plusieurs festivals internationaux, André Desrochers va pouvoir continuer de porter une vision nouvelle défendue et encouragée par l’ONU : « Et pourquoi ne pas donner un statut de personnalité juridique à la nature pour mieux la protéger ? »

Rappelons que La municipalité de Terrasse-Vaudreuil a été la première au monde à reconnaitre officiellement le droit des arbres.