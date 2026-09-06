L’Atelier Paysan: redécouvrir l’agriculture urbaine à Vaudreuil-Dorion

Le dimanche 6 septembre, l’Atelier Paysan de Vaudreuil-Dorion a organisé, en collaboration avec Vergers urbains du Québec, un événement pendant lequel des produits de fermes maraîchères locales étaient mis en vedette. L'objectif était notamment de rapprocher la population de l’agriculture urbaine.

En entrevue avec Néomédia, la cofondatrice et coordonnatrice de l'organisme communautaire, Katryne Delisle, a d'autant plus fait valoir l'importance des initiatives agroalimentaires d'ici.

Cette vision passe notamment par le développement d’un mouvement de revalorisation des ressources agricoles locales : « À la MRC de Vaudreuil-Soulanges, je sais qu'on essaie de travailler l'agrotourisme […] Il faut vraiment inviter les gens à participer à ce genre de petits marchés qui marchent très bien », ajoute Mme Delisle.

Découvrir, goûter et encourager les fermes d'ici

Pour M. Delisle, l'événement de dimanche était l'occasion de faire découvrir des produits parfois méconnus des citoyens de Vaudreuil-Soulanges, dont le kiwi arctique ou encore l’argousier qui sont tous les deux cultivés sur le territoire. Se mangeant comme un raisin, le kiwi arctique n'est cultivé que par cinq producteurs dans la province, dont à Rigaud !

« Comparativement à la fraise, la culture du kiwi québécois est encore peu connue ici, on a moins d'informations sur comment bien le récolter et on est encore en train de faire des tests », explique Nicolas de Kiwi Passion.

En plus de ces petits fruits, un kiosque était destiné à la découverte des champignons québécois et un autre au plus grand fruit comestible indigène d'Amérique du Nord : le pawpaw. Il était d'ailleurs possible de goûter plusieurs produits, dont le fameux pawpaw.

« Comme je sais ce que ça vaut, je veux mettre en valeur cette expertise-là et aider mes collègues. Chacun de nous a ses spécialités et ça permet aux gens de découvrir toute l'étendue de ce qui se fait chez eux », explique Katryne Delisle, en faisant référence au travail des producteurs qui cultivent sur de petites superficies.

Selon elle, les rencontres directes avec les producteurs permettent également aux citoyens de mieux connaître leurs méthodes de production.

Un nouveau volet consacré aux arbres fruitiers

L’organisme développe également un nouveau volet consacré à la culture fruitière grâce à un verger qui sera implanté sur le site d'ici la fin de l'automne. Le projet bénéficie d’une subvention de 7000 $ du Fonds communautaire éco-projet de la Ville de Vaudreuil-Dorion et sera réalisé en partenariat avec Vergers urbains du Québec.

Pour Éric Jean, le citoyen derrière cette entreprise, la réussite d'un tel projet repose sur l'entraide : « C'est beaucoup une question de collaboration », estime-t-il.

Ce nouvel espace servira entre autres à transmettre des connaissances aux citoyens qui souhaitent cultiver des fruitiers à la maison, mais qui ne savent pas toujours comment les entretenir. Comme les arbres sont encore jeunes, l’Atelier Paysan pourra également montrer différentes techniques, dont la taille de formation, au fur et à mesure de leur croissance.

À faire à l'Atelier Paysan d'ici la fin de l'année

D'ici la fermeture de l’Atelier Paysan pour la saison hivernale, l'organisme poursuivra ses activités auprès des groupes scolaires. Pour le grand public, un atelier consacré à l’apiculture urbaine permettra notamment aux participants de découvrir le fonctionnement des ruches. On en retrouve justement trois sur le site, mais Mme Delisle souhaite éventuellement en augmenter le nombre, considérant que l’environnement est favorable à leur présence.

Le kiosque de l’Atelier Paysan demeure également ouvert les samedis et dimanches pour les personnes qui souhaitent découvrir les produits et soutenir l’initiative qui célèbre, en 2026, son cinquième anniversaire d’activités.

La saison devrait se terminer par une fête des récoltes, prévue vers la mi-octobre. L’activité permettra notamment de mobiliser la communauté pour la fermeture du jardin et de souligner la fin de la saison autour d’un repas collectif.