Investir dans le transport collectif permet d’améliorer le pouvoir d’achat

Une nouvelle étude d'impact économique de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), produite en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), révèle que les dépenses associées à l'automobile sont un facteur d'appauvrissement pour le Grand Montréal, tandis qu'à l'inverse, le transport collectif permet de dynamiser des secteurs économiques stratégiques, notamment en augmentant la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des ménages.

Toujours selon l'étude intitulée Le transport collectif, un projet économique de société, les choix d’aménagement et de mobilité ont largement profité aux automobilistes dans les décennies précédentes, ce qui renforce par conséquent la dépendance de nos communautés à la voiture.

Pourtant, bien que ce soit parfois nécessaire dans les régions aux extrémités de la CMM, mal desservies par le transport en commun, privilégier l'auto confère une productivité moindre à la collectivité en générant en plus davantage de coûts que de bénéfices.

Pour bâtir une économie plus compétitive, attractive, solidaire et résiliente, les modèles de développement et de financement doivent évoluer en faveur du transport collectif, conclut l’étude.

« L’étude de la CMM démontre de façon éloquente les nombreux bénéfices économiques et sociaux du transport collectif. Nous devons maximiser ces retombées grâce à un réinvestissement structurant et pérenne dans le réseau, mais aussi à une planification qui place la mobilité durable au cœur des aménagements. [...] « Un réseau de transport collectif structurant, performant et accessible permettra aussi de développer des milieux de vie durables et attractifs », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal et présidente de la CoMM.

Rendre le transport collectif essentiel

Lors des 15 dernières années, les ménages du Québec ont dépensé en moyenne 9 200 $ par année pour des véhicules privés. Puisque la disponibilité du transport collectif permet de réduire l’utilisation d’automobiles et les dépenses associées là-bas, une transformation progressive du modèle d’aménagement et des pratiques de mobilité permettrait une réallocation des sommes consacrées à la voiture.

« Le transport collectif n’est pas seulement un service public : c’est un actif économique stratégique pour le Grand Montréal. Cette étude démontre qu’investir dans nos réseaux génère davantage de richesse et d’emplois ici, tout en réduisant les coûts liés à la congestion et à la dépendance à l’automobile. Pour nos entreprises, cela signifie un meilleur accès à la main-d’œuvre et une économie plus productive ; pour les ménages, davantage de pouvoir d’achat. « Dans un contexte où les ressources publiques sont limitées, nos choix d’investissement doivent soutenir en priorité les infrastructures qui renforcent durablement la compétitivité de la métropole », a affirmé Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Investir dans le transport collectif est donc rentable, mais aussi nécessaire. L’absence de services de transport collectif aurait un impact dévastateur sur la congestion alors qu’environ 690 000 véhicules s’ajouteraient quotidiennement sur les routes du Grand Montréal, selon une évaluation de Golder Associés.

Améliorer le sort de nos communautés en misant sur la mobilité durable

La construction de logements abordables à proximité d’axes de transport actif et collectif, l’amélioration de l’accès à ce dernier et la réduction de la motorisation contribueraient donc à réduire la pauvreté et les inégalités sociales.

Le transport collectif demeure par ailleurs un levier efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), alors qu’il en génère 3,5 fois moins que le transport automobile privé. En 2026, le coût social des émissions du transport s’élève à plus de 2,4 G$. Ces coûts sont liés notamment aux inondations urbaines, aux feux de forêt, aux canicules, aux vents violents et aux décès prématurés.

L’étude de la CMM conclut que chaque dollar investi dans le transport collectif contribue à l’atteinte de plusieurs cibles collectives en matière de développement économique, de santé, d’environnement, d’inclusivité et de mixité sociale.

Dans le cadre des élections provinciales, la CMM demande aux partis politiques de s’engager à adopter un cadre financier pérenne et prévisible pour le transport collectif, un programme structuré de maintien des actifs et un rééquilibrage des investissements en mobilité dès 2028.

Pour consulter Le transport collectif, un projet économique de société, dans son intégralité, nos lecteurs sont invités à se rendre sur cette page.