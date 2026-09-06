Un don d’exception de plus de 1 M $ du Fonds Blackburn Athletics

Martine St-Arneault, directrice générale de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, Nadine Gallant, directrice adjointe en réadaptation jeunesse et Annie Berlinguette, directrice adjointe de la Fondation ont salué avec enthousiasme la contribution de plus de 1M $ du Fonds Jerry Blackburn à qui on a remis une plaque commémorative

Un don d’exception de plus de 1 million de dollars (1 M$) profitera à des milliers de jeunes de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie grâce aux Fonds Blackburn Athletics. Le Centre jeunesse de Salaberry-de-Valleyfield fait partie des bénéficiaires de cette somme.

Parfaite illustration de l’engagement social de ce grand donateur, le Fonds Blackburn Athletics, créé par Jerry Blackburn en 2017, ce don d’exception de 1 M$ permettra à des milliers d'enfants suivis sous la protection de la jeunesse d'accéder activement, avant l’atteinte de leur majorité, au sport, de développer leur plein potentiel, puis, de profiter du même souffle des bienfaits des environnements sportifs de leur choix permettant d’accroître leur confiance, tout en vivant des expériences positives qui contribueront à leur épanouissement.

Ce partenariat philanthropique avec le Fonds Blackburn Athletics s’est avéré extrêmement porteur depuis 9 ans déjà pour plus de 6000 jeunes bénéficiant de la protection de la jeunesse

qui ont aussi accès, outre aux activités de sport, à des camps de jour, à l’obtention du matériel

et des équipements dont ils ont besoin pour pratiquer un sport de leur choix.

« Atteindre le cap du million de dollars représente bien plus qu'un chiffre. C'est le résultat d'un engagement constant de Jerry qui, année après année, nous a prouvé qu'ensemble, nous pouvons offrir à des milliers d'enfants des occasions de se dépasser, de croire en eux et de construire un avenir rempli de possibilités souligne Martine St-Arneault, directrice générale de la Fondation.

Le Fonds Blackburn Athletics : pour faire naître les passions et transformer des vies

Par-delà l'activité physique, cette contribution à forte valeur ajoutée confèrera de plus aux milliers de jeunes la chance de mieux gérer leurs émotions et leur anxiété en brisant un sentiment d’isolement dont ils sont souvent l’objet, en créant des liens significatifs et en vivant des expériences positives, tout comme les autres enfants de leur âge. Pour plusieurs, elle devient un véritable moteur de résilience qui les aide à se reconstruire, à découvrir leurs forces et à croire résolument en leur avenir.

« Les dons ne servent pas qu’à payer des activités ou du matériel : dans mon cas, Ils m’ont permis de bâtir des souvenirs heureux, de reprendre confiance en moi, de découvrir mes véritables forces et, surtout, de réaliser que ma personne avait de la valeur, » a dit, pour sa part, Cloé De Repentigny, qui a bénéficié des dons de Jerry lors de son passage en centre de réadaptation. Pour elle, il y a un jeune derrière chaque sortie, chaque activité, chaque sourire, qui, pour un instant, oublie ses difficultés et retrouve un peu d'espoir.

Une contribution qui change des vies

À l'âge de 22 ans, après avoir surmonté d'importants défis personnels, Jerry Blackburn découvre le pouvoir transformateur de l'entraînement physique ; une expérience qui allait façonner sa volonté de redonner aux jeunes les opportunités susceptibles de façonner une meilleure version d'eux-mêmes. Aujourd'hui, son réseau, Blackburn Athletics et Blackburn Pilates, accompagne près de 50 000 personnes dans leur parcours de mise en forme.

« L’important, ce n'est pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Et moi, je le fais pour les enfants, sachant que dans des moments difficiles, une activité physique peut changer ta journée... et même ta vie. Je suis fier que mon parcours entrepreneurial aide autant de gens à prendre soin d'eux, mais je suis encore plus fier quand je vois que je peux changer annuellement le parcours de vie de centaines de jeunes », termine Jerry Blackburn, fondateur du Blackburn Athletics.