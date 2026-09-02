Construire une maison adaptée grâce à l'aide de la communauté

En entrevue avec Fania Séguin de la Fondation Un Toit Pour Nous

Le 16 octobre prochain, une soirée levée de fonds sera organisée par la Fondation Un Toit Pour Nous afin d'amasser des dons qui permettront, à terme, de bâtir une maison adaptée aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans déficience physique.

Les billets du premier événement bénéfice de la Fondation sont d'ores et déjà disponibles ici. Le cocktail dînatoire, où seront servis des produits de commerçants locaux et du terroir, aura lieu dans la salle communautaire du Pavillon Wilson à Coteau-du-Lac. L'ouverture des portes est prévue pour 18 h, mais c'est à 20 h 30 que le véritable spectacle commence.

En effet, l'ambassadrice de l'événement, l'humoriste Fania Seguin, animera la réception et bien sûr la soirée de fou rire qui suivra. En plus d'elle, une panoplie d'humoristes établis et de la relève se défileront sur scène.

Étant elle-même proche aidante de son frère autiste Ismaël, la cause qu'elle soutient touche particulièrement Fania. Pour elle, « l’objectif de ce premier événement est d'abord et avant tout de faire connaître la fondation », souligne-t-elle.

La mission de la Fondation est noble : les personnes aux prises avec ces déficiences se retrouvent souvent dépourvues de ressources une fois qu'elles atteignent l'âge adulte. Le bâtiment érigé en plein cœur de Vaudreuil-Soulanges viendra ainsi combler un besoin très attendu et dont on parle trop peu dans la région.

« C’est un projet audacieux qui fait appel à la solidarité puisque chaque geste compte. Vous pouvez dès maintenant faire partie de ce moteur de changement et contribuer à offrir un toit à des adultes en situation d’handicap », ajoute Mme Séguin.

Courir au profit de la cause… avec sa baguette

Parallèlement à la soirée bénéfice d'octobre, Un Toit Pour Nous tiendra une course le dimanche 27 septembre à 16 h au Café Reine Garçon à Montréal. Les participants sont invités à faire jusqu'à sept boucles de 1 km autour du lac du parc La Fontaine, pour un total d'un maximum de 7 km.

Pour rendre le tout plus ludique, la course sera accompagnée de la musique des films Harry Potter, dans l’ordre des films.

Les coureurs sont justement encouragés à porter les couleurs de leur maison favorite de Poudlard, soit Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, représentées respectivement par le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Le saviez-vous, l'agencement de ses quatre couleurs sont aussi ceux de l'autisme !

Pour s'inscrire à cette fameuse Course des 4 Maisons, il suffit de cliquer sur ce lien. Plus les sorciers coureurs sont nombreux, plus la Fondation se rapproche de la ligne d'arrivée qu'elle s'est fixée.

Mobiliser la population de Vaudreuil-Soulanges autour d'un enjeu clé

Chaque billet vendu pour l'événement bénéfice ou pour la course des quatre maisons permet de rapprocher Fania Séguin et la Fondation Un Toit Pour Nous de son objectif : créer, dans Vaudreuil-Soulanges, des milieux de vie adaptés pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

Fania estime que la totalité des fonds nécessaires à la mise en chantier pourrait avoir été accumulée d'ici trois à cinq ans.

« Ce n’est que le début de notre quête puisqu’en raison de l’accessibilité universelle, des besoins en équipements adaptés et de l’aménagement des 48 futures unités, ce projet d’envergure nécessitera un investissement important de plus de 25 000 000 $ », exprime l'ambassadrice de la Fondation.

Bien plus qu'une simple vision pour un avenir meilleur, ce projet a le potentiel d'offrir une autonomie aux gens visés par l'initiative. Il est aussi possible de procéder à un don en suivant le lien suivant : Ensemble, construisons bien plus qu’un toit.

« Chaque don compte et nous rapproche de notre but commun », conclut Fania Séguin.