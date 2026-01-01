La cadette Évelyn Fertikh de Vaudreuil-Dorion obtient ses ailes

Après sept semaines d’apprentissage intensif, de formation au sol et d’entraînement en vol, la cadette Évelyn Fertikh a franchi une étape marquante de son parcours au sein du Programme des cadets en obtenant ses ailes de pilote d’avion motorisé le 15 août. Cette réussite a été soulignée lors de la parade de graduation du Centre d’Entraînement des Cadets de Saint-Jean.

Cadette de l’Aviation à l’Escadron 867 Vaudreuil-Dorion et animée par son désir de devenir pilote, Évelyn Fertikh a été sélectionnée parmi les nombreux cadets et cadettes de la Région de l’Est pour suivre le Cours de Formation de Pilote d’Avion (CFPA), réalisé à Saint-Honoré.

Tout au long de l’année, les cadets de l’Aviation sont initiés aux principes du vol dans le cadre des activités régulières de leur escadron en plus de concrètement passer de la théorie aux commandes d'un avion motorisé. Tout en développant des compétences qui dépassent largement le domaine de l’aviation, cette formation exige rigueur, discipline, jugement et sang-froid.

Pour obtenir leurs ailes, les participants doivent compléter plus de 40 heures de cours théoriques, réussir les exigences applicables de Transports Canada et effectuer 45 heures de vol, dont 12 heures en solo.

Pour Évelyn Fertikh, l’obtention de ses ailes représente bien plus qu’une certification: « Ça marque l’aboutissement d’un été d’efforts, de dépassement et d’apprentissage, mais aussi le début de nouvelles possibilités ».

En découvrant l’aviation de façon concrète, les cadets et cadettes peuvent nourrir une passion, envisager des études ou une carrière dans ce domaine, et surtout repartir avec des outils précieux pour l’avenir.

Les qualités acquises au fil de ces parcours accompagnent les gradués bien au-delà de leur passage avec les cadets, dans leur vie personnelle, leurs études et leur avenir

professionnel. Notons que le Programme des cadets est offert gratuitement aux jeunes de 12 à 18 ans.